«Они уже ищут, как ещё помочь нашим пациентам». Елена Богдан о врачах и развитии медицины

Новости Беларуси. Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во 2-й больнице Минска, сообщили в программе Новости 24 часа« на СТВ.

И в уникальном центре уже прооперировали порядка 10 человек. Все они сейчас хорошо себя чувствуют и готовятся к выписке, ведь время пребывания в больнице после подобных манипуляций – всего несколько дней. В целом ангиографический комплекс предназначен для лечения пациентов со сложными нарушениями ритма и проводимости.

Развитие системы здравоохранения и поддержка молодых ученых у нас всегда в приоритете. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова отметила – «ни в одной стране мира нет такой поддержки человека от государства, как в Беларуси». Как результат – увеличение продолжительности жизни.