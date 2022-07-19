«Они уже ищут, как ещё помочь нашим пациентам». Елена Богдан о врачах и развитии медицины

Новости Беларуси. Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во 2-й больнице Минска, сообщили в программе Новости 24 часа« на СТВ.
Новости Беларуси. Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во 2-й больнице Минска, сообщили в программе Новости 24 часа« на СТВ.
И в уникальном центре уже прооперировали порядка 10 человек. Все они сейчас хорошо себя чувствуют и готовятся к выписке, ведь время пребывания в больнице после подобных манипуляций – всего несколько дней. В целом ангиографический комплекс предназначен для лечения пациентов со сложными нарушениями ритма и проводимости.
Развитие системы здравоохранения и поддержка молодых ученых у нас всегда в приоритете. Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова отметила – «ни в одной стране мира нет такой поддержки человека от государства, как в Беларуси». Как результат – увеличение продолжительности жизни.
Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Технологии постоянно развиваются, и наши специалисты, когда осваивают что-то новое, получается, что они уже ищут, как еще помочь нашим пациентам. Когда пациенты попадают сюда, здесь они проходят дополнительное обследование. Им назначается медикаментозное лечение. И уже в зависимости от его эффективности устанавливаются показания к таким высокотехнологичным вмешательствам.
Как проходит отбор пациентов, которым требуется операция в новом центре? Подробности здесь.