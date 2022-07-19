Врачи 2-й больницы Минска рассказали, как отбирают пациентов в новый ангиографический кабинет

Новости Беларуси. Новый ангиографический кабинет 19 июля открыли во 2-й больнице Минска, сообщили в программе Новости 24 часа« на СТВ. И в уникальном центре уже прооперировали порядка 10 человек. Все они сейчас хорошо себя чувствуют и готовятся к выписке, ведь время пребывания в больнице после подобных манипуляций – всего несколько дней. В целом ангиографический комплекс предназначен для лечения пациентов со сложными нарушениями ритма и проводимости. Как себя чувствуют первые пациенты, поинтересовалась наш корреспондент Оксана Семашко.

Лариса Владимировна неделю назад перенесла операцию. Во второй больнице минчанку практически вернули к полноценной жизни. Благодаря талантливым докторам и самому современному оборудованию пациентка может держать под контролем биение своего сердца. Ей здесь установили кардиостимулятор. И она уже готова к выписке. Делится планами, первым делом – обнять детей и внуков и на дачу.

Лариса Худякова, пациентка 2-й городской клинической больницы Минска:

Большой физической работы не надо делать. Но все нужно делать в меру своих сил и своего здоровья. А самое главное – беречь здоровье смолоду.

Денис Пилант еще молодой, но уже опытный хирург-аритмолог – спаситель тысяч таких, как Лариса Владимировна. Потомственный врач 10 лет отдал Витебскому региону. Сейчас он нужен сердцу Беларуси – Минску. Его пациенты приходят на операции с редким и частым пульсом, а возвращаются здоровыми и почти без шрамов.

Денис Пилант, заведующий отделением 2-й городской клинической больницы Минска:

Если редкий пульс и брадиаритмия, это больше свойственно для пожилых людей, поэтому средний контингент, конечно, наверное, после 65. Что касается тахиаритмии, требующей проведения операции радиочастотной аблации, там возраст несколько меньше – от 15-16 лет. «Они уже ищут, как еще помочь нашим пациентам». Комитет по здравоохранению рассказал о врачах и развитии медицины. Подробности здесь. Высокотехнологичные операции сегодня стали доступнее. В уникальном центре при второй больнице это уже второй такой кабинет. Первый работает с 2018 года и здесь более 2 000 спасенных жизней.

Сергей Прусевич, главный врач 2-й городской клинической больницы Минска:

Производится отбор тех пациентов, которым необходимо это оперативное лечение – интервенция, и они отбираются. Дальше еще идут на отборочную комиссию в нашей больнице и тогда уже решается вопрос, что нужно выполнять то или иное вмешательство или нужно продолжать лечение терапевтическое, консервативное. Вот так делается этот отбор.

Оксана Семашко, корреспондент:

В новом ангиографическом кабинете второй больницы прооперировали уже порядка 10 человек. И время нахождения здесь после подобных манипуляций – всего несколько дней. А дальше – полноценная привычная жизнь, но главное, по мнению докторов, чтобы она была без нагрузки на сердце.