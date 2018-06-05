Прямой эфир

«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса

05 июня 2018 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лучшие в профессии: в Молодечно прошел конкурс среди врачей-стоматологов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса-1

Среди участников – шесть команд из разных уголков Минщины. В кабинет к доктору пришли и дети. Зубные мастера из центрального региона страны проводили осмотр маленьких пациентов, а после приступали к лечению. На все манипуляции отводилось 30 минут.

«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса-4

Юлия Коровкина, врач-стоматолог Жодинской городской больницы:
Победа, честно говоря, неожиданная, потому что клинический случай был непростой. Было неожиданно занять первое место.

«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса-7

Олег Живаев, главный врач Минской областной стоматологической поликлиники:
Работают профессионалы. Поэтому они умеют найти подход к ребенку, уговорить его, заинтересовать в лечении, чтобы ребенок сам понял, что ему тоже нужны здоровые зубы.

«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса-10

Победители представят Минскую область на республиканском этапе конкурса профессионального мастерства, который пройдет в Минске уже в октябре 2018 года.

# Стоматология # общество # Юлия Коровкина # Олег Живаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Где-то 5% домов в сельской местности не были обозначены номерами»: в Воложинском районе готовятся к всебелорусской переписи населения
05 июня 2018 15:13

«Где-то 5% домов в сельской местности не были обозначены номерами»: в Воложинском районе готовятся к всебелорусской переписи населения

Чешские парламентарии предлагают Беларуси активизировать обмен студентами
05 июня 2018 14:39

Чешские парламентарии предлагают Беларуси активизировать обмен студентами

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула
05 июня 2018 13:15

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула