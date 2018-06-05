«Они умеют найти подход к ребёнку, уговорить его, заинтересовать»: в Молодечно лечили зубы детям за полчаса

Новости Беларуси. Лучшие в профессии: в Молодечно прошел конкурс среди врачей-стоматологов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучшие в профессии: в Молодечно прошел конкурс среди врачей-стоматологов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Среди участников – шесть команд из разных уголков Минщины. В кабинет к доктору пришли и дети. Зубные мастера из центрального региона страны проводили осмотр маленьких пациентов, а после приступали к лечению. На все манипуляции отводилось 30 минут.
Юлия Коровкина, врач-стоматолог Жодинской городской больницы:
Победа, честно говоря, неожиданная, потому что клинический случай был непростой. Было неожиданно занять первое место.
Олег Живаев, главный врач Минской областной стоматологической поликлиники:
Работают профессионалы. Поэтому они умеют найти подход к ребенку, уговорить его, заинтересовать в лечении, чтобы ребенок сам понял, что ему тоже нужны здоровые зубы.
Победители представят Минскую область на республиканском этапе конкурса профессионального мастерства, который пройдет в Минске уже в октябре 2018 года.