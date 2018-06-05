«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула

Новости Беларуси. В Минске продолжается подготовка к празднованию Дня Независимости. Так, ночью 4 июня прошла первая тренировка сводной роты почётного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военнослужащие отработали строевой шаг в парадном расчёте.

Александр Лучонок, СТВ:

Отработать строевой шаг и новый плац-концерт – это задача первой репетиции в городе. По традиции, курсанты роты почетного караула в течение полугода по 6 часов тренируются в закрытом формате, чтобы уже к началу июня отточить все элементы программы до автоматизма.

В парадном расчёте сводной роты более сотни человек. От 185 и выше и с идеальным здоровьем. В элитное подразделение проходит тщательный отбор. Ведь именно «белые перчатки» главные участники многих государственных праздников.

Горожане:

Высокие, подтянутые. Синхронность действий, очень красивые движения. Для меня это искусство.



Мы все время приходим, каждая репетиция, каждый год. Приходим и смотрим на это мероприятие. Это гордость страны.

Результат регулярных репетиций, завораживает зрителей. Здесь и приемы «на караул», «на плечо», и, конечно, четкий строевой шаг.

Кстати, чеканят курсанты сапогами, которые сшиты для каждого вручную. На каблуках металлические набойки для объемного звука, а на руках – перчатки: обязательный атрибут гардероба, который позволяет отрабатывать технически сложные элементы.

На время репетиций часть проспекта Машерова от улицы Даумана и до проспекта Победителей временно закрыта для движения транспорта. К обелиску «Минск – город-герой» можно добраться только пешком. Кстати, этой возможностью накануне ночью воспользовалось немало зрителей.

Горожанин:

Живем мы здесь совершенно близко от места проведения парадов. Поэтому было бы просто грешно не посмотреть такое замечательное мероприятие. Настолько четко и слаженно они работают, это большое искусство.