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«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула

05 июня 2018 13:15
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Новости Беларуси. В Минске продолжается подготовка к празднованию Дня Независимости. Так, ночью 4 июня прошла первая тренировка сводной роты почётного караула, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военнослужащие отработали строевой шаг в парадном расчёте.

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула-1

Александр Лучонок, СТВ:
Отработать строевой шаг и новый плац-концерт – это задача первой репетиции в городе. По традиции, курсанты роты почетного караула в течение полугода по 6 часов тренируются в закрытом формате, чтобы уже к началу июня отточить все элементы программы до автоматизма.

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула-4

В парадном расчёте сводной роты более сотни человек. От 185 и выше и с идеальным здоровьем. В элитное подразделение проходит тщательный отбор. Ведь именно «белые перчатки» главные участники многих государственных праздников.

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула-7

Горожане:
Высокие, подтянутые. Синхронность действий, очень красивые движения. Для меня это искусство.

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула-10


Мы все время приходим, каждая репетиция, каждый год. Приходим и смотрим на это мероприятие. Это гордость страны.

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула-12

Результат регулярных репетиций, завораживает зрителей. Здесь и приемы «на караул», «на плечо», и, конечно, четкий строевой шаг.

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула-15

Кстати, чеканят курсанты сапогами, которые сшиты для каждого вручную. На каблуках металлические набойки для объемного звука, а на руках – перчатки: обязательный атрибут гардероба, который позволяет отрабатывать технически сложные элементы.

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула-18

На время репетиций часть проспекта Машерова от улицы Даумана и до проспекта Победителей временно закрыта для движения транспорта. К обелиску «Минск – город-герой» можно добраться только пешком. Кстати, этой возможностью накануне ночью воспользовалось немало зрителей.

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула-21

Горожанин:
Живем мы здесь совершенно близко от места проведения парадов. Поэтому было бы просто грешно не посмотреть такое замечательное мероприятие. Настолько четко и слаженно они работают, это большое искусство.

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула-24

Некоторые элементы программы военные держат в секрете. Их отрабатывают только на закрытых тренировках. Открытые же продлятся до конца месяца. Генеральные репетиции у обелиска «Минск - город-герой» запланированы на 21 и 25 июня.

# День Независимости-2018 # общество # Фотофакт

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