Прямой эфир

«Где-то 5% домов в сельской местности не были обозначены номерами»: в Воложинском районе готовятся к всебелорусской переписи населения

05 июня 2018 15:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области готовятся к переписи населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложинском районе уже определили планы мероприятий накануне масштабной госпрограммы. К началу сентября все строения региона обозначат номерными знаками и таблицами с названиями улиц.

«Где-то 5% домов в сельской местности не были обозначены номерами»: в Воложинском районе готовятся к всебелорусской переписи населения-1

Галина Моложавая, начальник отдела статистики Воложинского района:
На 1 января 2018 года численность населения в районе составила 33 тысячи 179 человек. У нас 13 тысяч домов – 3000 в городской местности и 10 000 в сельской. Во время предыдущей переписи где-то 5 % домов в сельской местности не были обозначены номерами.

Проводится информационно-разъяснительная работа о целях и задачах переписи населения, о важности данного мероприятия для каждого жителя нашего района.

«Где-то 5% домов в сельской местности не были обозначены номерами»: в Воложинском районе готовятся к всебелорусской переписи населения-4

Всеобщий подсчет жителей страны пройдет в октябре 2019 года. Его проведут путем личного опроса населения и использования административных источников. Для этого в каждом районе привлекут временный персонал.

# Государственная социальная политика # общество # Галина Моложавая # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чешские парламентарии предлагают Беларуси активизировать обмен студентами
05 июня 2018 14:39

Чешские парламентарии предлагают Беларуси активизировать обмен студентами

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула
05 июня 2018 13:15

«Это большое искусство». В центре ночного Минска прошла первая тренировка роты почётного караула

Как модернизируют старые станции метро в Минске?
05 июня 2018 12:02

Как модернизируют старые станции метро в Минске?