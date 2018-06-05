«Где-то 5% домов в сельской местности не были обозначены номерами»: в Воложинском районе готовятся к всебелорусской переписи населения

В Воложинском районе уже определили планы мероприятий накануне масштабной госпрограммы. К началу сентября все строения региона обозначат номерными знаками и таблицами с названиями улиц.

Новости Беларуси. В Минской области готовятся к переписи населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Галина Моложавая, начальник отдела статистики Воложинского района:

На 1 января 2018 года численность населения в районе составила 33 тысячи 179 человек. У нас 13 тысяч домов – 3000 в городской местности и 10 000 в сельской. Во время предыдущей переписи где-то 5 % домов в сельской местности не были обозначены номерами.

Проводится информационно-разъяснительная работа о целях и задачах переписи населения, о важности данного мероприятия для каждого жителя нашего района.