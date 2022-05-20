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«Это всё очень круто, зажигательно». В Минске прошёл студенческий фестиваль «Весна БГУИР – 2022»

20 мая 2022 15:27
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Новости Беларуси. Фестиваль художественного творчества студентов «Весна БГУИР – 2022» прошел в Минске. В 2022 году его провели впервые за последние три года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Это всё очень круто, зажигательно». В Минске прошёл студенческий фестиваль «Весна БГУИР – 2022»-1

В актовом зале университета студенты вуза выступили с вокальными, инструментальными и хореографическими номерами, а также могли проявить свои способности в постановке. Оценивало таланты профессиональное жюри, в состав которого вошли выпускники университета и активные участники конкурсов прошлых лет.

«Это всё очень круто, зажигательно». В Минске прошёл студенческий фестиваль «Весна БГУИР – 2022»-4

Инна Туманова, начальник центра культурно-массовой работы БГУИР:
Самые творческие студенты – это студенты технического вуза. Те предметы, которые они постигают… Они, конечно, имеют возможность какого-то творчества, какого-то созидания, но именно духовная, эмоциональная составляющая должна иметь выход. И его находят в таких фестивалях.

«Это всё очень круто, зажигательно». В Минске прошёл студенческий фестиваль «Весна БГУИР – 2022»-7

Екатерина Хасеневич, студентка БГУИР:
Я также являюсь сценаристом и режиссером всего спектакля, поэтому я бы поучаствовала еще раз.

«Это всё очень круто, зажигательно». В Минске прошёл студенческий фестиваль «Весна БГУИР – 2022»-10

Алена Матвеенко, студентка БГУИР:
Я благодарна ФКСиСу, потому что я себя попробовала еще в театральном плане. Я никогда не играла в актерском составе. И тут мне такая возможность. Мне очень понравилось.

«Это всё очень круто, зажигательно». В Минске прошёл студенческий фестиваль «Весна БГУИР – 2022»-13

Карина Криштафович, студентка БГУИР:
Такой студенческий фестиваль вообще это все очень круто, зажигательно. Это стоит того, чтобы в этом поучаствовать.

«Это всё очень круто, зажигательно». В Минске прошёл студенческий фестиваль «Весна БГУИР – 2022»-16

Уже сегодня, 20 мая, назовут лучшего во время гала-концерта, где лучшие участники покажут свои номера еще раз.

# Студенты # общество # Инна Туманова # Екатерина Хасеневич # Алена Матвеенко # Карина Криштафович # Фотофакт

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