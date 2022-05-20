«Это всё очень круто, зажигательно». В Минске прошёл студенческий фестиваль «Весна БГУИР – 2022»

Новости Беларуси. Фестиваль художественного творчества студентов «Весна БГУИР – 2022» прошел в Минске. В 2022 году его провели впервые за последние три года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В актовом зале университета студенты вуза выступили с вокальными, инструментальными и хореографическими номерами, а также могли проявить свои способности в постановке. Оценивало таланты профессиональное жюри, в состав которого вошли выпускники университета и активные участники конкурсов прошлых лет.

Инна Туманова, начальник центра культурно-массовой работы БГУИР:

Самые творческие студенты – это студенты технического вуза. Те предметы, которые они постигают… Они, конечно, имеют возможность какого-то творчества, какого-то созидания, но именно духовная, эмоциональная составляющая должна иметь выход. И его находят в таких фестивалях.

Екатерина Хасеневич, студентка БГУИР:

Я также являюсь сценаристом и режиссером всего спектакля, поэтому я бы поучаствовала еще раз.

Алена Матвеенко, студентка БГУИР:

Я благодарна ФКСиСу, потому что я себя попробовала еще в театральном плане. Я никогда не играла в актерском составе. И тут мне такая возможность. Мне очень понравилось.

Карина Криштафович, студентка БГУИР:

Такой студенческий фестиваль – вообще это все очень круто, зажигательно. Это стоит того, чтобы в этом поучаствовать.