Спасает людей, а на досуге – рисует коллег на стенах. Посмотрите на работы этого сотрудника МЧС

Новости Беларуси. По сложившейся в Беларуси традиции в предверии и в сам День спасателя по всей стране проходят церемонии принятия в ряды МЧС новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 января в Витебской области на верность Беларуси, профессии и людям присягнули около 50 молодых людей. Уже завтра они заступят на первую смену.

Виктор Пралич продолжит.

Ирина Ванюк – одна из немногих девушек, кто решил носить форму МЧС Беларуси. Еще в школе увлекалась пожарным спортом. А потом решила связать свою судьбу со спасением людей. Теперь она диспетчер центра оперативного управления. Здесь тоже как в спорте – многое решают секунды. Специалисты говорят, что 80 % успешной ликвидации ЧС – верно принятые решения радиотелефониста.