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Спасает людей, а на досуге – рисует коллег на стенах. Посмотрите на работы этого сотрудника МЧС

19 января 2022 17:03
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Новости Беларуси. По сложившейся в Беларуси традиции в предверии и в сам День спасателя по всей стране проходят церемонии принятия в ряды МЧС новобранцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 января в Витебской области на верность Беларуси, профессии и людям присягнули около 50 молодых людей. Уже завтра они заступят на первую смену.  

Виктор Пралич продолжит.  

Ирина Ванюк – одна из немногих девушек, кто решил носить форму МЧС Беларуси. Еще в школе увлекалась пожарным спортом. А потом решила связать свою судьбу со спасением людей. Теперь она диспетчер центра оперативного управления. Здесь тоже как в спорте – многое решают секунды. Специалисты говорят, что 80 % успешной ликвидации ЧС – верно принятые решения радиотелефониста.  

Готовы среагировать на любую ЧС. Чем занимаются спасатели на службе? Посмотрите это видео.  

Спасает людей, а на досуге – рисует коллег на стенах. Посмотрите на работы этого сотрудника МЧС-1

«Защищать жизнь и здоровье людей на территории Республики Беларусь». Фраза из присяги, которую сегодня с особой ответственностью произносило молодое пополнение. В ряды спасателей Витебского региона вступили около 50 молодых ребят: водители, диспетчеры, пожарные.  

Готовы в любую минуту прийти на помощь. Как прошла церемония присяги у молодых спасателей в Витебской области?  

Спасает людей, а на досуге – рисует коллег на стенах. Посмотрите на работы этого сотрудника МЧС-4

В Витебской области профессиональный праздник отмечают около 3 000 сотрудников спасательной службы. Ежедневно на смену заступает почти 500 представителей этой бесстрашной профессии. Они не только спасают жизни, но и стремятся сделать этот мир красивее. Начальник пожарно-аварийного поста в Полоцке в свободное время рисует своих товарищей по службе. Полотно – кирпичные стены. Но даже на них все оттенки нелегкой профессии.  

Спасает людей, а на досуге – рисует коллег на стенах. Посмотрите на работы этого сотрудника МЧС-7

Алексей Зеленко, начальник пожарно-аварийного поста Полоцкого горрайотдела по ЧС:  
Ну, конечно, надо мужество пожарного. Его формы, технику рисуешь пожарную, чтобы это было.  

Спасает людей, а на досуге – рисует коллег на стенах. Посмотрите на работы этого сотрудника МЧС-10

Спасает людей, а на досуге – рисует коллег на стенах. Посмотрите на работы этого сотрудника МЧС-12

Спасает людей, а на досуге – рисует коллег на стенах. Посмотрите на работы этого сотрудника МЧС-14

Художник в погонах говорит: к сожалению, в жизни, в отличие от рисунка исправить что-то сложно, а иногда и невозможно. Чтобы не потерять надежду на спасение, круглосуточно несут службу наши спасатели.  

# МЧС Беларуси # общество # Алексей Зеленко # Виктор Пралич # Ирина Ванюк # Фотофакт

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