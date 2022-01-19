Реестр молодых лидеров сформируют в Беларуси. Что это значит?
Новости Беларуси. В Беларуси планируют сформировать реестр молодых лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И возможностей заявить о себе станет еще больше. Об этом 19 января рассказали в Молодежном парламенте при Национальном собрании.
Молодые парламентарии активно работают со своими старшими коллегами. Выезжают на приемы в регионы, принимают участие в самых разных мероприятиях Совета Республики. Как отметила спикер верхней палаты Наталья Кочанова, многие юные белорусы интересуются работой Молодежного парламента и предложила увеличить его состав.
Никита Рачиловский, заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Молодежный парламент – это та структура, где ты, как нынешний лидер и будущий потенциальный руководитель коллектива, у которого будет возможность работать и влиять на коллективы, доносить до них информацию. Как раз таки сегодня есть возможность набраться этого опыта уникального, причем с уникальными людьми из разных уголков нашей страны.
Владислав Волчек, председатель комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Очень важно лично для меня, как молодого врача, что формируются новые молодежные организации на базе большого количества ведомств (горисполкомы, Советы депутатов, профильные министерства) – допустим, Министерство здравоохранения создало Молодежный совет. Это хороший пример плотного взаимодействия между молодыми специалистами и высшими должностными лицами.
Представители Молодежного парламента регулярно проводят встречи со сверстниками из разных регионов страны, трудовыми коллективами. Кроме того, молодые парламентарии готовы делиться со зрителями СТВ самыми свежими новостями из Совета Республики. Сейчас готовится новый сезон рубрики «Сенат».