Реестр молодых лидеров сформируют в Беларуси. Что это значит?

Новости Беларуси. В Беларуси планируют сформировать реестр молодых лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И возможностей заявить о себе станет еще больше. Об этом 19 января рассказали в Молодежном парламенте при Национальном собрании.

Молодые парламентарии активно работают со своими старшими коллегами. Выезжают на приемы в регионы, принимают участие в самых разных мероприятиях Совета Республики. Как отметила спикер верхней палаты Наталья Кочанова, многие юные белорусы интересуются работой Молодежного парламента и предложила увеличить его состав.

Никита Рачиловский, заместитель председателя комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Молодежный парламент – это та структура, где ты, как нынешний лидер и будущий потенциальный руководитель коллектива, у которого будет возможность работать и влиять на коллективы, доносить до них информацию. Как раз таки сегодня есть возможность набраться этого опыта уникального, причем с уникальными людьми из разных уголков нашей страны.

Владислав Волчек, председатель комиссии Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Очень важно лично для меня, как молодого врача, что формируются новые молодежные организации на базе большого количества ведомств (горисполкомы, Советы депутатов, профильные министерства) – допустим, Министерство здравоохранения создало Молодежный совет. Это хороший пример плотного взаимодействия между молодыми специалистами и высшими должностными лицами.