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Россия больше не враг? Отношения Москвы и Вашингтона обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

22 февраля 2025 13:53
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Трамп считает Зеленского диктатором, Европа обвиняет Вашингтон в союзе с Россией. Неделю, поставившую мир с ног на голову или, наоборот, вернувшую его к нормальности, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Россия больше не враг? Отношения Москвы и Вашингтона обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-2

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (Россия):
Все самые западные, атлантические, глобалистские элиты, которые ориентировались на поражение России, потерпели сокрушительное поражение.

Россия больше не враг? Отношения Москвы и Вашингтона обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Сакари Линден, политический аналитик, координатор Союза финской идентичности и культуры Suomalaisuuden Liitto:
Лидеры Евросоюза поняли, признали, что, если они проиграют войну в Украине, это может означать полный крах Евросоюза.

Россия больше не враг? Отношения Москвы и Вашингтона обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-6

Юрий Дудкин, военный эксперт:
Ушло из риторики Трампа и его окружения в целом понятие, что Россия – враг.

Россия больше не враг? Отношения Москвы и Вашингтона обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-8

Диана Панченко, украинская журналистка:
Главное – проснуться ото сна и понять, что Зеленский держит народ в заложниках. Зеленский на сегодня – основная преграда к миру.

Россия больше не враг? Отношения Москвы и Вашингтона обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Найдены будут необходимые договоренности и компромиссы, которые позволят, в первую очередь, не перемирие и заморозку, а обеспечить мир, продолжить развитие нашего евразийского континента.

# Международная политика # Надежда Сасс

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