Россия больше не враг? Отношения Москвы и Вашингтона обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Трамп считает Зеленского диктатором, Европа обвиняет Вашингтон в союзе с Россией. Неделю, поставившую мир с ног на голову или, наоборот, вернувшую его к нормальности, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (Россия):

Все самые западные, атлантические, глобалистские элиты, которые ориентировались на поражение России, потерпели сокрушительное поражение.

Сакари Линден, политический аналитик, координатор Союза финской идентичности и культуры Suomalaisuuden Liitto:

Лидеры Евросоюза поняли, признали, что, если они проиграют войну в Украине, это может означать полный крах Евросоюза.

Юрий Дудкин, военный эксперт:

Ушло из риторики Трампа и его окружения в целом понятие, что Россия – враг.

Диана Панченко, украинская журналистка:

Главное – проснуться ото сна и понять, что Зеленский держит народ в заложниках. Зеленский на сегодня – основная преграда к миру.