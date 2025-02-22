Россия больше не враг? Отношения Москвы и Вашингтона обсудили в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Трамп считает Зеленского диктатором, Европа обвиняет Вашингтон в союзе с Россией. Неделю, поставившую мир с ног на голову или, наоборот, вернувшую его к нормальности, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Трамп считает Зеленского диктатором, Европа обвиняет Вашингтон в союзе с Россией. Неделю, поставившую мир с ног на голову или, наоборот, вернувшую его к нормальности, обсудили эксперты ток-шоу «САСС уполномочен заявить».
Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики (Россия):
Все самые западные, атлантические, глобалистские элиты, которые ориентировались на поражение России, потерпели сокрушительное поражение.
Сакари Линден, политический аналитик, координатор Союза финской идентичности и культуры Suomalaisuuden Liitto:
Лидеры Евросоюза поняли, признали, что, если они проиграют войну в Украине, это может означать полный крах Евросоюза.
Юрий Дудкин, военный эксперт:
Ушло из риторики Трампа и его окружения в целом понятие, что Россия – враг.
Диана Панченко, украинская журналистка:
Главное – проснуться ото сна и понять, что Зеленский держит народ в заложниках. Зеленский на сегодня – основная преграда к миру.
Вадим Боровик, депутат Мингорсовета, политолог:
Найдены будут необходимые договоренности и компромиссы, которые позволят, в первую очередь, не перемирие и заморозку, а обеспечить мир, продолжить развитие нашего евразийского континента.