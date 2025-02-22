Сохранится зимний характер погоды, температура до -20 – погода в Беларуси на конец февраля

Республика будет находиться под влиянием холодного антициклона. Сохранится зимний характер погоды. Существенных осадков не ожидается. При этом на запад республики начнут поступать более теплые воздушные массы с Западной Европы. Температура воздуха ночью ожидается от минус 7 до минус 14. По юго-восточной половине местами от минус 15 до минус 20.

Днем прогнозируется от минус 3 до минус 6 по востоку, до плюс 4, плюс 6 по западу республики. В середине недели атмосферные фронты и теплые воздушные массы, распространяющиеся с Западной Европы, принесут осадки в смешанной фазе. В основном мокрый снег и дождь. И повышение температурного режима. Местами ожидается туманный гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. В ночные часы прогнозируется от минус 7 до плюс 2, при длительных прояснениях до минус 12. Днем ожидается в основном от минус 2 до плюс 5, по западу до плюс 7.

Подробный прогноз погоды по областям: