Играют не по нотам. Участники ансамбля пансионата «Гармония» научились воспроизводить музыку по цвету

Музыка вдохновляет, а еще объединяет. В пансионате «Гармония» каждый день начинается с репетиции оркестра. Виктория поет песни разного репертуара. Она в музыке уже более 20 лет. Окончила училище имени Михаила Глинки с отличием, а с творческим коллективом пансионата познакомилась 6 лет назад. Руководитель оркестра помог изучить сложные композиции, и уже сегодня девушка исполняет ведущие партии в ансамбле.

Виктория Нехайчик, музыкант:

У меня когда-то в детстве была мечта. Я очень хотела играть в оркестре. В любом: скрипичном, народном, духовом. Мне очень хотелось играть в оркестре. И я попала сюда, в оркестр на клавишных инструментах. Мне очень нравится. Михаил Иванович сразу взял меня в коллектив «Дружба» и привлек к оркестру. 4 месяца он меня готовил, я учила программу. И он меня подготовил, я уже стала выступать на конкурсах и на концертах.

Тамара Квитковская тоже с музыкой знакома давно. Но игра на ксилофоне в оркестре для нее оказалась новым опытом. Но приноровиться к инструменту получилось быстро. Во всем поддерживал учитель по музыке.