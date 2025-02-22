Играют не по нотам. Участники ансамбля пансионата «Гармония» научились воспроизводить музыку по цвету
Музыка вдохновляет, а еще объединяет. В пансионате «Гармония» каждый день начинается с репетиции оркестра. Виктория поет песни разного репертуара. Она в музыке уже более 20 лет. Окончила училище имени Михаила Глинки с отличием, а с творческим коллективом пансионата познакомилась 6 лет назад. Руководитель оркестра помог изучить сложные композиции, и уже сегодня девушка исполняет ведущие партии в ансамбле.
Виктория Нехайчик, музыкант:
У меня когда-то в детстве была мечта. Я очень хотела играть в оркестре. В любом: скрипичном, народном, духовом. Мне очень хотелось играть в оркестре. И я попала сюда, в оркестр на клавишных инструментах. Мне очень нравится.
Михаил Иванович сразу взял меня в коллектив «Дружба» и привлек к оркестру. 4 месяца он меня готовил, я учила программу. И он меня подготовил, я уже стала выступать на конкурсах и на концертах.
Тамара Квитковская тоже с музыкой знакома давно. Но игра на ксилофоне в оркестре для нее оказалась новым опытом. Но приноровиться к инструменту получилось быстро. Во всем поддерживал учитель по музыке.
Тамара Квитковская, музыкант:
Я очень благодарна Михаилу Ивановичу. 11 лет назад он мне предложил играть на ксилофоне. У меня получилось, все хорошо, очень рада. Я вышла из депрессии благодаря оркестру.
Оркестровая деятельность – это одно из 17 творческих направлений в пансионате. Она объединила настоящих любителей музыки. И специальное образование для этого не потребовалось. Участники оркестра освоили сложнейшие мелодии благодаря многолетней работе и усердному труду.
Всего в команде 20 музыкантов. Они играют на клавишных, ударно-шумовых инструментах, на духовых флейтах и ксилофонах, а сами песни исполняет вокальный ансамбль.
Подробнее в видеоматериале.