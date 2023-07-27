Прямой эфир

Как приготовить пряный омлет? Рассказываем необычный рецепт популярного завтрака

27 июля 2023 06:48
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим необычный пряный омлет.

Как приготовить пряный омлет? Рассказываем необычный рецепт популярного завтрака-1

Как приготовить пряный омлет? Рассказываем необычный рецепт популярного завтрака-3

Морковь нарежем на небольшие кубики. На сковороду наливаем растительное масло.

Как приготовить пряный омлет? Рассказываем необычный рецепт популярного завтрака-6

Пока разогревается сковородка, разобьем яйца и добавим специи: куркуму, орегано и крупные хлопья паприки. Сразу же добавим соль.

Как приготовить пряный омлет? Рассказываем необычный рецепт популярного завтрака-9

Отправляем морковь жариться.

Как приготовить пряный омлет? Рассказываем необычный рецепт популярного завтрака-12

Такими же кубиками нарежем куриное филе. Отправляем его к моркови.

Как приготовить пряный омлет? Рассказываем необычный рецепт популярного завтрака-15

Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.

Как приготовить пряный омлет? Рассказываем необычный рецепт популярного завтрака-18

Уменьшим огонь и будем заливать яичную смесь со специями.

Как приготовить пряный омлет? Рассказываем необычный рецепт популярного завтрака-21

Пряный омлет готов. Перекладываем на красивое блюдо. Завтрак готов!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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