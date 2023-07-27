Как приготовить пряный омлет? Рассказываем необычный рецепт популярного завтрака

Лена Климук, кулинар:
Приготовим необычный пряный омлет.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим необычный пряный омлет.
Морковь нарежем на небольшие кубики. На сковороду наливаем растительное масло.
Пока разогревается сковородка, разобьем яйца и добавим специи: куркуму, орегано и крупные хлопья паприки. Сразу же добавим соль.
Отправляем морковь жариться.
Такими же кубиками нарежем куриное филе. Отправляем его к моркови.
Начать свой день лучше всего со стакана чистой воды. Я предпочитаю минеральную артезианскую воду «Марыля». Чистота и сила природы в каждом доме.
Уменьшим огонь и будем заливать яичную смесь со специями.
Пряный омлет готов. Перекладываем на красивое блюдо. Завтрак готов!
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