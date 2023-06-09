«Они осознанно идут за профессией офицера». В Минском суворовском военном училище состоялся 67-й выпуск

Новости Беларуси. Алые погоны и аттестаты. В стенах Минского суворовского военного училища состоялась торжественная церемония прощания с выпускниками. Более 60 воспитанников вступают во взрослую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У них за плечами пять лет кропотливой учебы. А впереди – поступление в специализированные вузы и работа в Вооруженных Силах. Среди выпускников немало победителей и призеров олимпиад, интеллектуальных и спортивных соревнований. Педагоги могут гордиться успехами своих уже таких взрослых подопечных. Поддержать ребят, которые избрали для себя путь служения Родине, в этот важный для них день пришли родные и близкие.

Андрей Горбатенко, начальник Минского суворовского военного училища:

Абсолютное большинство из них выбрали для себя учреждение образования, которое осуществляет подготовку для Вооруженных Сил. Абсолютное большинство. Это уже система, одна их традиций Суворовского училища. Мы ее поддерживаем. Я общался с каждым суворовцем, выпускником, они уверены, что сделали правильный выбор, осознают свой выбор, понимают обстановку, которая сегодня складывается, в том числе у Государственной границы, вокруг Республики Беларусь, и осознанно идут за профессией офицера.

Ян Юхник, выпускник Минского суворовского военного училища:

Учеба в Суворовском училище – это невероятно интересное мероприятие, которое позволяет прочувствовать себя, бросить вызов своей судьбе, почувствовать себя в новых условиях, показать и доказать себе, что ты действительно можешь и чего ты действительно стоишь.

Арсений Кисель, выпускник Минского суворовского военного училища:

Самое ценное в училище, что я для себя выделил, – это, конечно же, товарищи. С ними мы практически везде. То есть каждое увольнение мы проводим вместе, вместе решаем наши проблемы, как большая семья.