«Доволен? Да!» Как автолавки спасают жителей белорусской глубинки?

Новости Беларуси. Нужные товары, и всегда по расписанию. С наступлением лета автолавки перешли на новый режим работы и стали чаще заезжать в деревни и садовые товарищества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что можно купить в «магазине на колесах» и пользуются ли они популярностью у сельчан, выясняла Анна Корольчук.

Этот звуковой сигнал ждут все жители деревни. Еще до подъезда к месту торговли водитель автолавки таким образом сообщает: товар на месте. Татьяна Поливач на этом маршруте работает 3 год, а потому успела изучить вкусовые пристрастия большинства покупателей. Знакомит жителей глубинки и с новинками. В ассортименте более ста позиций.

Татьяна Поливач, продавец Гомельского филиала облпотребсоюза:

Заморозка, собственное производство, есть пицца, колбаски, биточки, курица замороженная, и есть разделка. Есть пельмени, мороженое, селедка, скумбрия.

Если же чего-то не хватило, всегда можно дозаказать – обязательно привезут в следующий раз. В Новых Терешковичах автолавка бывает трижды в неделю. В машине установлено сразу пять холодильников, поэтому продуктам жара не страшна. Летом у сельчан особым спросом пользуется мороженое. Вот и Светлана Лаптейкина добавила лакомство в свою «традиционную корзину покупателя».

Светлана Лаптейкина, жительница Новых Терешковичей:

Лавка, конечно, выручает деревенских жителей. Потому что городские могут приехать и привезти продукты из города, а деревня, конечно, пользуется лавкой. Так что большое спасибо за лавку.

Виталий Подлипский, житель Новых Терешковичей:

Доволен? Да! Приятный продавец, отзывчивый. Все хорошо. В принципе, любые товары, которые нужны, они всегда есть. Стационарный магазин в Новых Терешковичах уже не работает: зданию нужен ремонт. К тому же найти постоянного продавца в сельской местности непросто. Автолавка же в деревню прибывает регулярно, строго по расписанию.

Мария Гордиенко, первый заместитель руководителя Гомельского филиала Гомельского облпотребсоюза:

Зимой это один маршрут, летом – другой. За счет увеличения обслуживаемого населения на районе. Летом он гораздо больше. Эти маршруты утверждены райисполкомами.

Анна Корольчук, корреспондент:

В системе потребкооперации работают 574 автолавки, которые обслуживают 15 тысяч населенных пунктов. В трети из них живет менее 10 человек.