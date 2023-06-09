РНПЦ «Мать и дитя» получил современный реанимобиль. Дмитрий Пиневич рассказал о его преимуществах

Новости Беларуси. В преддверии Дня медицинских работников современный реанимобиль получил Республиканский практический центр «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь буквально все необходимое для экстренного реагирования: дефибриллятор, кислородное оборудование, ЭКГ, средства транспортировки. Учли и другие факторы, которые влияют на работу персонала. К примеру, удобная каталка, высокие потолки и плавный ход. А главное – все отечественное.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Мы изменили многие узлы, многие подходы. И что очень важно – оснащение этой машины внутри медицинским оборудованием происходит за счет отечественных производителей. Это происходит унификация. И как раз эти автомобили будут бегать по улицам и городов, и прежде всего тех малых населенных пунктов, на которые мы сегодня обращаем внимание.