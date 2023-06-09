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РНПЦ «Мать и дитя» получил современный реанимобиль. Дмитрий Пиневич рассказал о его преимуществах

09 июня 2023 17:57
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Новости Беларуси. В преддверии Дня медицинских работников современный реанимобиль получил Республиканский практический центр «Мать и дитя», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

РНПЦ «Мать и дитя» получил современный реанимобиль. Дмитрий Пиневич рассказал о его преимуществах-1

Здесь буквально все необходимое для экстренного реагирования: дефибриллятор, кислородное оборудование, ЭКГ, средства транспортировки. Учли и другие факторы, которые влияют на работу персонала. К примеру, удобная каталка, высокие потолки и плавный ход. А главное – все отечественное.

РНПЦ «Мать и дитя» получил современный реанимобиль. Дмитрий Пиневич рассказал о его преимуществах-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы изменили многие узлы, многие подходы. И что очень важно оснащение этой машины внутри медицинским оборудованием происходит за счет отечественных производителей. Это происходит унификация. И как раз эти автомобили будут бегать по улицам и городов, и прежде всего тех малых населенных пунктов, на которые мы сегодня обращаем внимание.

РНПЦ «Мать и дитя» получил современный реанимобиль. Дмитрий Пиневич рассказал о его преимуществах-7

К слову, данный проект реализуется не впервые. В течение четырех лет активно работает программа «Здоровый малыш», в рамках которого предоставлялось современное оборудование для перинатальных центров. А с 2022 года стали пополняться автопарки скорой помощи страны. На основе положительного опыта проект возродился снова.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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