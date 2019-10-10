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«Они не останавливаются в своём развитии». Михаил Мясникович посетил Институт пограничной службы Беларуси

10 октября 2019 06:45
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Новости Беларуси. Книга почетных гостей Института пограничной службы пополнилась еще одной памятной записью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они не останавливаются в своём развитии». Михаил Мясникович посетил Институт пограничной службы Беларуси-1

Накануне учебное заведение посетил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. Михаил Мясникович встретился с личным составом учреждения и ознакомился с условиями подготовки кадров для охраны границ нашей страны.

«Они не останавливаются в своём развитии». Михаил Мясникович посетил Институт пограничной службы Беларуси-3

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Институт пограничной службы Республики Беларусь мне понравился. Во-первых, они не останавливаются в своем развитии. Действительно работают над совершенствованием материальной базы, ее расширением. И то, что касается научно-методического блока, совершенствования преподавательской деятельности – это однозначно есть. Можно убедиться, что делается это не к посещению, а каждый день. И люди занимаются этим серьезно. Это не только профессиональная подготовка. Они готовят офицеров высоких гражданских позиций.

«Они не останавливаются в своём развитии». Михаил Мясникович посетил Институт пограничной службы Беларуси-5
«Они не останавливаются в своём развитии». Михаил Мясникович посетил Институт пограничной службы Беларуси-6
«Они не останавливаются в своём развитии». Михаил Мясникович посетил Институт пограничной службы Беларуси-7

Напомним, Институт пограничной службы – единственное в Беларуси учреждение высшего образования, осуществляющее подготовку кадров по направлению «Пограничная безопасность». Из его стен выпущено более 2000 лейтенантов, которые достойно выполняют задачи по обеспечению национальной безопасности государства.

# Институт пограничной службы РБ # общество # Михаил Мясникович # Фотофакт

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