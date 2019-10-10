«Они не останавливаются в своём развитии». Михаил Мясникович посетил Институт пограничной службы Беларуси

Новости Беларуси. Книга почетных гостей Института пограничной службы пополнилась еще одной памятной записью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Книга почетных гостей Института пограничной службы пополнилась еще одной памятной записью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне учебное заведение посетил председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. Михаил Мясникович встретился с личным составом учреждения и ознакомился с условиями подготовки кадров для охраны границ нашей страны.
Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Институт пограничной службы Республики Беларусь мне понравился. Во-первых, они не останавливаются в своем развитии. Действительно работают над совершенствованием материальной базы, ее расширением. И то, что касается научно-методического блока, совершенствования преподавательской деятельности – это однозначно есть. Можно убедиться, что делается это не к посещению, а каждый день. И люди занимаются этим серьезно. Это не только профессиональная подготовка. Они готовят офицеров высоких гражданских позиций.
Напомним, Институт пограничной службы – единственное в Беларуси учреждение высшего образования, осуществляющее подготовку кадров по направлению «Пограничная безопасность». Из его стен выпущено более 2000 лейтенантов, которые достойно выполняют задачи по обеспечению национальной безопасности государства.