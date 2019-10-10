«Они не останавливаются в своём развитии». Михаил Мясникович посетил Институт пограничной службы Беларуси

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Институт пограничной службы Республики Беларусь мне понравился. Во-первых, они не останавливаются в своем развитии. Действительно работают над совершенствованием материальной базы, ее расширением. И то, что касается научно-методического блока, совершенствования преподавательской деятельности – это однозначно есть. Можно убедиться, что делается это не к посещению, а каждый день. И люди занимаются этим серьезно. Это не только профессиональная подготовка. Они готовят офицеров высоких гражданских позиций.