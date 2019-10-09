Только крик «Горим!» Сотрудник МЧС спас своего соседа на пожаре в Воложине

Новости Беларуси. Когда спасатель не профессия, а призвание. В Воложине мужчина чудом выжил на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Его сосед по счастливой случайности оказался сотрудником МЧС. Еще до приезда бригады коллег, парень вынес пострадавшего из горящей квартиры и передал медикам. Мужчину уже перевели из реанимации.