Прямой эфир

Только крик «Горим!» Сотрудник МЧС спас своего соседа на пожаре в Воложине

09 октября 2019 19:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда спасатель не профессия, а призвание. В Воложине мужчина чудом выжил на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только крик «Горим!» Сотрудник МЧС спас своего соседа на пожаре в Воложине-1

Его сосед по счастливой случайности оказался сотрудником МЧС. Еще до приезда бригады коллег, парень вынес пострадавшего из горящей квартиры и передал медикам. Мужчину уже перевели из реанимации.

Только крик «Горим!» Сотрудник МЧС спас своего соседа на пожаре в Воложине-4

Как сейчас себя чувствует пациент и какие эмоции от той ночи у спасителя – в материале Екатерины Чичеровой.

# Спасение # общество # Екатерина Чичерова # Андрей Трепашко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»
09 октября 2019 19:25

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой
09 октября 2019 19:03

В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой

Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке
09 октября 2019 18:21

Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке