«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

Новости Беларуси. Финал конкурса «Семья года Беларуси» соберёт 7 многодетных семей из всех регионов страны уже 12 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы попасть на заключительное состязание, предстояло пройти 3 этапа региональных испытаний. В финале кроме визитки, где нужно в творческой форме рассказать об истории своей семьи, предстоит разработать и собственный социальный проект. Как готовится к конкурсу семья Николаевых из Могилёва, расскажет Ирина Недобоева.

После двух месяцев репетиций в семье Николаевых запели все. Мать Елена, папа Николай и пятеро детей.





Андрей Николаев:

На самом деле этот конкурс нас очень сплотил. Много времени проводим вместе.





А начиналось все с малого. Многодетная мама решила поучаствовать в районном конкурсе. Затем семья Николаевых победила и на городском этапе. Теперь на кону победа в масштабах страны.





Сергей Николаев:

Наша мама любит авантюры, но это всегда заканчивается очень хорошо и поучительно для нас. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие.

За право представить область на республиканском конкурсе Николаевым пришлось бороться почти с тремя десятками многодетных семей. Взяли искренностью и оптимизмом, говорят организаторы.

Вероника Демидова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома:

Это попытка показать, что жизнь в большой семье, она не только сложная. Ещё и радостная, творческая.

Инна Наумовец, педагог по вокалу:

Они друг другу помогают, подшучивают. Это приятно, заряжает даже меня саму энергией.





Ирина Недобоева, корреспондент:

Идут последние репетиции. Николаевы прогоняют на сцене визитку и социальный проект. Всего за 7 минут им предстоит познакомить зрителей со своей семьей. Конечно, с нотками творчества. А вот сам проект пока держится в секрете.



Татьяна Шерстнёва, режиссёр:

Каждая репетиция – это позитивные эмоции, тёплые, душевные. Семейные. С этой семьёй работать легко. Они достойны представить Могилевскую область на конкурсе.



Чтобы подготовиться как следует, Николаевы даже взяли тайм-аут на работе и в школе. Младшая Стася признается: уже скучает по одноклассникам, но поучаствовать в финале конкурса теперь дело чести.

Станислава Николаева:

Со своими братиками и сестричками мы рассказываем про нашу большую и дружную семью.





Олеся Николаева:

Если вас много, вы друг за друга цепляетесь, дорожите. Это здорово.