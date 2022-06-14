«Хочется приходить снова и снова». За что брестчане любят городской парк культуры и отдыха?

Новости Беларуси. Кинопоказ под открытым небом и яркий след ландшафтного фестиваля. В парке культуры и отдыха в Бресте лето обещает быть насыщенным на события как никогда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кристина Протосовицкая о яркой стороне городской жизни.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Самый благоустроенный город Беларуси – Брест. Свое почетное звание и статус областной центр подтвердил в республиканском смотре-конкурсе. «Город-сад» – одноименный ландшафтный фестиваль – подарил брестчанам и гостям еще больше живописных локаций. Например, эта родом из Ляховичей.

Лучшие ландшафтные дизайнеры почти со всей страны – Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей – схлестнулись в битве за звание первых. 17 уникальных конкурсных композиций весь сезон будут цвести и благоухать для гостей парка. Карета Золушки, миниатюры Каменецкой вежи и Ружанского замка – национальный колорит воплотился в цветочной классике и трендах ландшафтного искусства.

В парке все очень красиво! Очень нравятся композиции цветочные. И ароматы чувствуются. Молодцы, что такое создают в Бресте – хочется приходить снова и снова! Желаю всем приходить и отдыхать!

Свободно дышится, очень красиво. Очень близко к европейским городам. Приятно гулять, не стыдно показывать гостям, особенно когда приезжают иностранные делегации. Нравится и гостям, и самим брестчанам тоже нравится.