«Хочется приходить снова и снова». За что брестчане любят городской парк культуры и отдыха?
Новости Беларуси. Кинопоказ под открытым небом и яркий след ландшафтного фестиваля. В парке культуры и отдыха в Бресте лето обещает быть насыщенным на события как никогда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кристина Протосовицкая о яркой стороне городской жизни.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Самый благоустроенный город Беларуси – Брест. Свое почетное звание и статус областной центр подтвердил в республиканском смотре-конкурсе. «Город-сад» – одноименный ландшафтный фестиваль – подарил брестчанам и гостям еще больше живописных локаций. Например, эта родом из Ляховичей.
Лучшие ландшафтные дизайнеры почти со всей страны – Брестской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей – схлестнулись в битве за звание первых. 17 уникальных конкурсных композиций весь сезон будут цвести и благоухать для гостей парка. Карета Золушки, миниатюры Каменецкой вежи и Ружанского замка – национальный колорит воплотился в цветочной классике и трендах ландшафтного искусства.
В парке все очень красиво! Очень нравятся композиции цветочные. И ароматы чувствуются. Молодцы, что такое создают в Бресте – хочется приходить снова и снова! Желаю всем приходить и отдыхать!
Свободно дышится, очень красиво. Очень близко к европейским городам. Приятно гулять, не стыдно показывать гостям, особенно когда приезжают иностранные делегации. Нравится и гостям, и самим брестчанам тоже нравится.
Это часть нашей культуры. Глаз радуется просто, когда все красиво, аккуратно, чисто. И приятно с детьми погулять, и молодые пары, и старики. Это здорово. Спасибо руководству города!
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