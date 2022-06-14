В Бресте пройдёт предпремьерный показ фильма «Нахимовцы». Узнали у Андрея Мерзликина, о чём картина

Новости Беларуси. Кинопоказ под открытым небом и яркий след ландшафтного фестиваля. В парке культуры и отдыха в Бресте лето обещает быть насыщенным на события как никогда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим летом парк культуры и отдыха в Бресте создает еще больше поводов заглянуть и остаться подольше. В канун памятного рассвета в Брестской крепости здесь пройдет предпремьерный показ кинофильма «Нахимовцы» под открытым небом.

Андрей Мерзликин, заслуженный артист России:

Это фильм о двух братьях-близнецах, которые из семьи военных потомственных моряков. Их отец – бравый капитан, мечтает видеть их в стенах нахимовского училища. У этих молодых людей совершенно иные планы. Чем закончится, вы можете увидеть на встрече с творческой группой, которая представит вам новый фильм.

В Брест приедут создатели фильма и поделятся секретами съемочного процесса. Детально обо всем, что обычно остается за кадром кинолент.