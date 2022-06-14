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В Бресте пройдёт предпремьерный показ фильма «Нахимовцы». Узнали у Андрея Мерзликина, о чём картина

14 июня 2022 09:27
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Новости Беларуси. Кинопоказ под открытым небом и яркий след ландшафтного фестиваля. В парке культуры и отдыха в Бресте лето обещает быть насыщенным на события как никогда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте пройдёт предпремьерный показ фильма «Нахимовцы». Узнали у Андрея Мерзликина, о чём картина-1

Этим летом парк культуры и отдыха в Бресте создает еще больше поводов заглянуть и остаться подольше. В канун памятного рассвета в Брестской крепости здесь пройдет предпремьерный показ кинофильма «Нахимовцы» под открытым небом.

В Бресте пройдёт предпремьерный показ фильма «Нахимовцы». Узнали у Андрея Мерзликина, о чём картина-4

Андрей Мерзликин, заслуженный артист России:
Это фильм о двух братьях-близнецах, которые из семьи военных потомственных моряков. Их отец бравый капитан, мечтает видеть их в стенах нахимовского училища. У этих молодых людей совершенно иные планы. Чем закончится, вы можете увидеть на встрече с творческой группой, которая представит вам новый фильм.

В Брест приедут создатели фильма и поделятся секретами съемочного процесса. Детально обо всем, что обычно остается за кадром кинолент.

В Бресте пройдёт предпремьерный показ фильма «Нахимовцы». Узнали у Андрея Мерзликина, о чём картина-7

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
21 июня ровно в 8 часов вечера в театре эстрады начнется киносеанс со звездами российского кинематографа. Это то свидание для брестчан и гостей города, которое невозможно пропустить.

«Хочется приходить снова и снова». За что брестчане любят городской парк культуры и отдыха? Читайте здесь.

# Кино # общество # Андрей Мерзликин # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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