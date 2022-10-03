«Идея принадлежит академику Гусакову». Как строили НАН Беларуси?

Новости Беларуси. Высшая государственная научная организация нашей страны – это Национальная академия наук. Вместе со знаменитым оперным театром и Домом правительства, она формирует неповторимый архитектурный ансамбль города, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ. Но мало кто знает, что первоначально проект был заказан Лаврову – главному архитектору Наркомата просвещения СССР, и только затем его передали Иосифу Лангбарду, автору наиболее значимых довоенных зданий Минска в стиле современного конструктивизма. Визуальной доминантой является колоннада. Архитектор особенно любил вертикальные линии.

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ, доктор архитектуры, профессор:

Мы стоим сейчас с вами в очень важном месте, в важной точке нашего города. Почему? Потому что вместе с белорусской государственностью, а Беларусь подлинную государственность обрела в ХХ веке, в 1919-1920 годах началось строительство этого района. Нужно понимать, что до этого, до революции в губернские времена это был Староборисовский тракт. Застроенный простыми сельскими деревянными домиками. Фактически город начинался только от Комаровки. А здесь было практически село. Была великолепная идея сделать здесь не просто городскую застройку, а сделать центр образования, науки и медицины. Сказано – сделано. В 20-30-е годы на карте Минска появился комплекс из Академии наук, политехникума и клинического городка. Вот только война не пощадила никого и ничего. Лаборатории, оборудование, здания и фонды уникальной научной библиотеки были сожжены и разграблены. А на самой территории академгородка разместилось немецкое кладбище.

Армен Сардаров:

После войны, освобождения Беларуси началась реконструкция, отстройка этого уголка нашего города. И если Иосиф Лангбард академию отстроил еще в 30-е годы, то Политехнический институт, особенно клинический городок, стали современными, начиная с 50-60-х годов. Примечательно, что даже во время эвакуации ученые продолжали вносить большой вклад в развитие оборонной промышленности и других отраслей народного хозяйства. За свой ратный подвиг и самоотверженный труд в тылу многие из сотрудников Академии наук были удостоены высоких государственных наград. К началу 1945 года восемь академических институтов возобновили свою деятельность, а в 51-м в Академии наук насчитывалось уже 29 научно-исследовательских учреждений, 16 из них – институты.

Армен Сардаров:

Великий писатель Николай Гоголь когда-то сказал, что архитектура говорит тогда, когда молчат и песни, и предания. Слава богу, у нас не молчат ни песни, ни предания, но архитектура очень здорово рассказывает об этом этапе истории страны, истории нашей столицы, славного Минска. В каждом случае мы видим, что свой период, свое время накладывало отпечаток и на архитектурный стиль, на облик этих зданий, территорий, привносило что-то новое. В то же время основа, заложенная тогда, сохранялась. Но что нового появилось на территории академгородка в последнее время? Давайте прогуляемся и посмотрим. Армен Сардаров:

Рядом с фигурой великого нашего Скорины, здесь чудесный кусочек его Библии, знак Солнце и Луна тоже очень большой символ. С одной стороны, природный, хотя Библия – главная христианская книга. В то же время он понимал, что нужно изучать и природу, знать свою историю. Поэтому эта фигура, этот человек, этот гений оказал огромное влияние на белорусскую культуру.

Статуя является частью композиции «Золотое кольцо белорусской науки», одним из авторов которой и стал декан архитектурного факультета Белорусского национального технического университета Армен Сардаров. Армен Сардаров:

Идея принадлежит академику Гусакову, председателю президиума, что все-таки в этом тоже ядре и колыбели белорусской науки должен быть какой-то символ. Мы уже семь лет как работали над этим, предлагали разные варианты. Согласились на форме ротонды, потому что это форма абсолютно символическая, историческая с точки зрения архитектуры. Началось строительство ротонд еще в Древней Греции. Что же символизирует собой ротонда с самыми яркими личностями белорусской истории? Армен Сардаров:

Круг воплощает символ единств, символ того, что люди собираются, это общность. А купол ротонды обращается к небу, то есть к вечности. И это тоже очень важно. Много таких значительных построек на Римском Пантеоне, на храме Гроба Господнего была ротонда когда-то. Мы посчитали, что эту форму надо использовать и здесь, чтобы показать наших великих деятелей науки и культуры. Чтобы она объединяла, соединяла людей, времена, подчеркивала значение преемственности, традиций, уважения истории. Стоит заметить, что еще не все исторические деятели заняли свои места на постаментах. Но кого здесь можно увидеть уже сегодня?

Армен Сардаров:

Во многом наша история связана со Скориной. Не секрет, что значение христианизации очень важно. Был замечательный Кирилл Туровский, здесь он тоже есть. Это один из просветителей важных. То есть это собранные образы людей. Мы хотели, чтобы это символизировало основу наших культуры, науки, образования. Симеон Полоцкий, Казимир Семенович, Евстафий Тышкевич – скульптуры белорусских просветителей и ученых. Их создатели, Елена Хараберюш и Леонард Покульницкий, изготовили на базе скульптурного комбината Белорусского союза художников. Каждый персонаж имеет собственный отличительный аксессуар: кто-то держит в руках свиток, кто-то – листы и перо, а кто-то – книгу.