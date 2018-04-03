«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси

Редко сегодня можно услышать от кого-то таинственную историю о приведениях или НЛО, еще реже – прочесть официальную информацию о случаях необычных происшествий на просторах Беларуси. Уфологи изучают загадочные небесные объекты, тайны мироздания, исследуют призраков и полтергейстов. Оказывается, и в нашей стране есть специалисты по аномальным явлениям. Илья Бутов, специалист по аномальным явлениям:

Есть, например, датчик для измерения электромагнитного поля. Если в помещении произошел полтергейст, происходит некое аномальное явление, то мы можем измерять показатели и фиксировать их.

Своё свободное время эти любители-энтузиасты тратят на поиски непознанного и таинственного. Илья Бутов:

У нас сформировалось несколько направлений нашей работы – это загадки истории, загадки археологии, поиски метеоритов, изучение аномальных явлений. То есть это все вопросы, связанные с тайнами, загадками, неопознанными явлениями.

Илья Бутов исследованиями аномального занимается уже около 17 лет. За это время у него накопилось немало интересных историй. Происхождение некоторых просто необъяснимо, но у большинства, признается исследователь, все-таки есть вполне земное толкование. В прошлом году во время одной из экспедиций на озере в Витебской области с Ильей приключилась необычная история.

Илья Бутов:

Есть легенда такая, что над ним появляется дух убитой женщины, с одной стороны, а с другой стороны, -- реальные свидетельства рыбаков и охотников, которые видели какие-то светящиеся столбы над озером. И внезапно, совершенно никто, можно сказать, к этому не был готов, возник столб из тумана, который мы наблюдали в течение шести или семи секунд.

Верить в призраков, НЛО или еще нечто необъяснимое – понятие неприемлемое для специалистов по аномальным явлениям. Уфологи апеллируют исключительно фактами. Чаще всего специалисты работают уже с последствиями аномальных явлений. В практике Ильи случалось, что техника отказывалась работать, штатив произвольно двигался, выключалось электричество, а камера фокусировалась на одном конкретном предмете.

Илья Бутов:

Что касается призраков, то я их лично не видел, но наши коллеги на объектах, которые мы исследуем, наблюдали некие тени, которые передвигались по полу. Это все нужно, конечно, рассматривать через различные призмы разных гипотез.

В своей книге «Ареал чудес» Илья Бутов рассказывает о самых необычных явлениях, в том числе об обновлении придорожных крестов и необъяснимых случаях, когда у икон текли слезы. Илья Бутов:

В этой книжке как раз развивается гипотеза о том, что чудеса не совсем происходят в случайных точках. Мы пришли к выводу, что чудеса могут происходить в определенные годы, причем наибольшая концентрация чудес происходит тоже в определенное количество лет.