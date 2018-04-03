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«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси

03 апреля 2018 08:43
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Редко сегодня можно услышать от кого-то таинственную историю о приведениях или НЛО, еще реже – прочесть официальную информацию о случаях необычных происшествий на просторах Беларуси. 

Уфологи изучают загадочные небесные объекты, тайны мироздания, исследуют призраков и полтергейстов. Оказывается, и в нашей стране есть специалисты по аномальным явлениям. 

Илья Бутов, специалист по аномальным явлениям: 
Есть, например, датчик для измерения электромагнитного поля. Если в помещении произошел полтергейст, происходит некое аномальное явление, то мы можем измерять показатели и фиксировать их. 

«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси -1

Своё свободное время эти любители-энтузиасты тратят на поиски непознанного и таинственного.

Илья Бутов:
У нас сформировалось несколько направлений нашей работы – это загадки истории, загадки археологии, поиски метеоритов, изучение аномальных явлений. То есть это все вопросы, связанные с тайнами, загадками, неопознанными явлениями.

«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси -4

Илья Бутов исследованиями аномального занимается уже около 17 лет. За это время у него накопилось немало интересных историй. Происхождение некоторых просто необъяснимо, но у большинства, признается исследователь, все-таки есть вполне земное толкование. В прошлом году во время одной из экспедиций на озере в Витебской области с Ильей приключилась необычная история. 

«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси -7

Илья Бутов:
Есть легенда такая, что над ним появляется дух убитой женщины, с одной стороны, а с другой стороны, -- реальные свидетельства рыбаков и охотников, которые видели какие-то светящиеся столбы над озером. И внезапно, совершенно никто, можно сказать, к этому не был готов, возник столб из тумана, который мы наблюдали в течение шести или семи секунд.  

«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси -10

«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси -12

Верить в призраков, НЛО или еще нечто необъяснимое – понятие неприемлемое для специалистов по аномальным явлениям. Уфологи апеллируют исключительно фактами. Чаще всего специалисты работают уже с последствиями аномальных явлений. В практике Ильи случалось, что техника отказывалась работать, штатив произвольно двигался, выключалось электричество, а камера фокусировалась на одном конкретном предмете. 

«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси -15

Илья Бутов:
Что касается призраков, то я их лично не видел, но наши коллеги на объектах, которые мы исследуем, наблюдали некие тени, которые передвигались по полу. Это все нужно, конечно, рассматривать через различные призмы разных гипотез.

«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси -18

В своей книге «Ареал чудес» Илья Бутов рассказывает о самых необычных явлениях, в том числе об обновлении придорожных крестов и необъяснимых случаях, когда у икон текли слезы. 

Илья Бутов: 
В этой книжке как раз развивается гипотеза о том, что чудеса не совсем происходят в случайных точках. Мы пришли к выводу, что чудеса могут происходить в определенные годы, причем наибольшая концентрация чудес происходит тоже в определенное количество лет.  

«Они наблюдали тени, которые передвигались по полу». Уфолог рассказывает об аномальных явлениях в Беларуси -21

Как относятся жители нашей столицы к аномальным явлениям? Знают ли белорусы, кто такие уфологии? Узнаете, посмотрев видеоматериал. 

# общество # Необъяснимое явление # Фотофакт # Необычное # Илья Бутов

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