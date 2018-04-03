В Могилёве организован киносалон для людей с проблемами слуха

Новости Беларуси. Киносалон для людей с ограниченными возможностями открылся в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центр социальной защиты населения приглашают людей с проблемами слуха и показывают фильмы с субтитрами. Причём все киносеансы бесплатные.

Среди зрителей в основном пенсионеры, которые плохо ориентируются в компьютерах и не могут самостоятельно скачать адаптированный фильм в интернете. В репертуаре киносалона пока только мелодрамы, поскольку целевая аудитория – женщины. А вместо традиционного попкорна зрителям предлагают сладкий стол – печенье и конфеты.

Светлана Гралько, житель Могилёва:

Для развития детей, чтобы что-то было, для глухих. Особенно для меня нет, для всех – такое люблю. Мелодрамы, фантастика, мультфильмы.

Елена Кравцова, житель Могилёва:

Пришли все вместе, смотрели интересный фильм «Мой ангел» с субтитрами. Я посмотрела, мне было приятно и все понятно. О любви, о горе и страданиях женщины.

Светлана Гончаренко, переводчики жестового языка:

Во время сеансов я тоже присутствую, смотрю с ними фильм. Если субтитры им не понятны, они спрашивают у меня и я рассказываю в чем суть фильма.