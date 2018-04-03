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В Могилёве организован киносалон для людей с проблемами слуха

03 апреля 2018 07:56
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Новости Беларуси. Киносалон для людей с ограниченными возможностями открылся в Могилёве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центр социальной защиты населения приглашают людей с проблемами слуха и показывают фильмы с субтитрами. Причём все киносеансы бесплатные.

В Могилёве организован киносалон для людей с проблемами слуха-1

Среди зрителей в основном пенсионеры, которые плохо ориентируются в компьютерах и не могут самостоятельно скачать адаптированный фильм в интернете. В репертуаре киносалона пока только мелодрамы, поскольку целевая аудитория – женщины. А вместо традиционного попкорна зрителям предлагают сладкий стол – печенье и конфеты.

В Могилёве организован киносалон для людей с проблемами слуха-4

Светлана Гралько, житель Могилёва:
Для развития детей, чтобы что-то было, для глухих. Особенно для меня нет, для всех – такое люблю. Мелодрамы, фантастика, мультфильмы.

В Могилёве организован киносалон для людей с проблемами слуха-7

Елена Кравцова, житель Могилёва:
Пришли все вместе, смотрели интересный фильм «Мой ангел» с субтитрами. Я посмотрела, мне было приятно и все понятно. О любви, о горе и страданиях женщины.

В Могилёве организован киносалон для людей с проблемами слуха-10

Светлана Гончаренко, переводчики жестового языка:
Во время сеансов я тоже присутствую, смотрю с ними фильм. Если субтитры им не понятны, они спрашивают у меня и я рассказываю в чем суть фильма.

В Могилёве организован киносалон для людей с проблемами слуха-13

Пока в центре соцзащиты прошёл один сеанс. Показы планируют проводить раз в неделю. Скоро также будут организованы кинопросмотры с тифло-комментариями для инвалидов по зрению.

В Могилёве организован киносалон для людей с проблемами слуха-16

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Светлана Гралько # Елена Кравцова # Светлана Гончаренко

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