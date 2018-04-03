Медиация в ЗАГСах. Как медиаторы помогают семьям решать конфликты?
В ноябре прошлого года был разработан совместный пилотный проект главного управления юстиции Мингорисполкома, Белорусского республиканского союза юристов и учебно–практического учреждения: Центр «Медиация и право» по внедрению медиации в минских ЗАГСах.
Александр Дашкевич, первый заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома:
Мы видим определённую заинтересованность со стороны граждан, более 50 граждан уже обратилось за консультацией к медиаторам, есть и первые положительные результаты. Мы стремимся провести обучение наших сотрудников ЗАГС для того, чтобы они владели инструментарием в этой области.
Закон «О медиации» в Беларуси был принят в 2014 году. Начиналось все с работы в хозяйственных судах, а сейчас этот процесс налажен и в других сферах. Найти золотую середину, услышать друг друга и заключить мировую – задачи, которые ставит перед собой медиатор. И именно в области семейных взаимоотношений добиться таких результатов наиболее сложно, поскольку зачастую люди не хотят озвучивать конфликт в суде, но и между собой самостоятельно договориться не получается.
Елена Шевчик, медиатор:
Там всегда очень много эмоций, там сталкиваются разные картины мира, разное воспитание, поэтому для того, чтобы урегулировать такие конфликты, нужен особый подход к парам. Мы так организуем саму процедуру, что она позволяет им услышать друг друга. Мы задаем человеку такие вопросы, которые дают человеку возможность максимально рассказать о своих чувствах и договариваться в результате.
Медиаторы готовы просидеть энное количество часов за столом переговоров, чтобы не только наладить мосты между супругами и поделиться успешной схемой ведения семейной жизни в целом, но и в некоторых случаях помочь им цивилизованно завершить отношения, сохранив при этом партнерские связи. Как утверждают специалисты, если пара уже согласилась на процедуру медиации, значит, есть шанс на воссоединение двух сердец.
Медиаторы раз в неделю присутствуют во всех столичных ЗАГСах и проводят бесплатные консультации с гражданами. Причем, идея сделать встречу с медиатором обязательной до принятия решения о разводе может получить своё закрепление и в законодательстве.
Ирина Бельская, начальник главного правового управления Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь:
В нашем центре разработан проект закона об обязательной семейной медиации и этот проект в этом году уже в работе. И мы предполагаем, что тот опыт, который мы сейчас увидим, сможем создать в ЗАГСах, поможет провести работу с семьей в целом, но и самое главное – помочь семье, насколько это возможно, решать различного рода конфликты.