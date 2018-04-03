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Медиация в ЗАГСах. Как медиаторы помогают семьям решать конфликты?

03 апреля 2018 07:34
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В ноябре прошлого года был разработан совместный пилотный проект главного управления юстиции Мингорисполкома, Белорусского республиканского союза юристов и учебно–практического учреждения: Центр «Медиация и право» по внедрению медиации в минских ЗАГСах. 

Медиация в ЗАГСах. Как медиаторы помогают семьям решать конфликты?-1

Александр Дашкевич, первый заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома:
Мы видим определённую заинтересованность со стороны граждан, более 50 граждан уже обратилось за консультацией к медиаторам, есть и первые положительные результаты. Мы стремимся провести обучение наших сотрудников ЗАГС для того, чтобы они владели инструментарием в этой области. 

Закон «О медиации» в Беларуси был принят в 2014 году. Начиналось все с работы в хозяйственных судах, а сейчас этот процесс налажен и в других сферах. Найти золотую середину, услышать друг друга и заключить мировую – задачи, которые ставит перед собой медиатор. И именно в области семейных взаимоотношений добиться таких результатов наиболее сложно, поскольку зачастую люди не хотят озвучивать конфликт в суде, но и между собой самостоятельно договориться не получается.  

Медиация в ЗАГСах. Как медиаторы помогают семьям решать конфликты?-4

Елена Шевчик, медиатор:
Там всегда очень много эмоций, там сталкиваются разные картины мира, разное воспитание, поэтому для того, чтобы урегулировать такие конфликты, нужен особый подход к парам. Мы так организуем саму процедуру, что она позволяет им услышать друг друга. Мы задаем человеку такие вопросы, которые дают человеку возможность максимально рассказать о своих чувствах и договариваться в результате. 

Медиация в ЗАГСах. Как медиаторы помогают семьям решать конфликты?-7

Медиаторы готовы просидеть энное количество часов за столом переговоров, чтобы не только наладить мосты между супругами и поделиться успешной схемой ведения семейной жизни в целом, но и в некоторых случаях помочь им цивилизованно завершить отношения, сохранив при этом партнерские связи. Как утверждают специалисты, если пара уже согласилась на процедуру медиации, значит, есть шанс на воссоединение двух сердец.  

Медиация в ЗАГСах. Как медиаторы помогают семьям решать конфликты?-10

Медиаторы раз в неделю присутствуют во всех столичных ЗАГСах и проводят бесплатные консультации с гражданами. Причем, идея сделать встречу с медиатором обязательной до принятия решения о разводе может получить своё закрепление и в законодательстве. 

Ирина Бельская, начальник главного правового управления Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь:
В нашем центре разработан проект закона об обязательной семейной медиации и этот проект в этом году уже в работе. И мы предполагаем, что тот опыт, который мы сейчас увидим, сможем создать в ЗАГСах, поможет провести работу с семьей в целом, но и самое главное – помочь семье, насколько это возможно, решать различного рода конфликты.  

Медиация в ЗАГСах. Как медиаторы помогают семьям решать конфликты?-13

# общество # Фотофакт # Психология # Ирина Бельская # общество # Александр Дашкевич # Елена Шевчик

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