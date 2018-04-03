Медиация в ЗАГСах. Как медиаторы помогают семьям решать конфликты?

В ноябре прошлого года был разработан совместный пилотный проект главного управления юстиции Мингорисполкома, Белорусского республиканского союза юристов и учебно–практического учреждения: Центр «Медиация и право» по внедрению медиации в минских ЗАГСах.

Александр Дашкевич, первый заместитель начальника главного управления юстиции Мингорисполкома:

Мы видим определённую заинтересованность со стороны граждан, более 50 граждан уже обратилось за консультацией к медиаторам, есть и первые положительные результаты. Мы стремимся провести обучение наших сотрудников ЗАГС для того, чтобы они владели инструментарием в этой области. Закон «О медиации» в Беларуси был принят в 2014 году. Начиналось все с работы в хозяйственных судах, а сейчас этот процесс налажен и в других сферах. Найти золотую середину, услышать друг друга и заключить мировую – задачи, которые ставит перед собой медиатор. И именно в области семейных взаимоотношений добиться таких результатов наиболее сложно, поскольку зачастую люди не хотят озвучивать конфликт в суде, но и между собой самостоятельно договориться не получается.

Елена Шевчик, медиатор:

Там всегда очень много эмоций, там сталкиваются разные картины мира, разное воспитание, поэтому для того, чтобы урегулировать такие конфликты, нужен особый подход к парам. Мы так организуем саму процедуру, что она позволяет им услышать друг друга. Мы задаем человеку такие вопросы, которые дают человеку возможность максимально рассказать о своих чувствах и договариваться в результате.

Медиаторы готовы просидеть энное количество часов за столом переговоров, чтобы не только наладить мосты между супругами и поделиться успешной схемой ведения семейной жизни в целом, но и в некоторых случаях помочь им цивилизованно завершить отношения, сохранив при этом партнерские связи. Как утверждают специалисты, если пара уже согласилась на процедуру медиации, значит, есть шанс на воссоединение двух сердец.