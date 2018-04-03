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Натуральный напиток. В Брестской области приступили к сбору берёзового сока

03 апреля 2018 07:21
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Новости Беларуси. В Брестской области приступили к заготовке берёзового сока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Натуральный напиток. В Брестской области приступили к сбору берёзового сока-1

За время массовой кампании, которая продлится в течение трёх недель, здесь намерены получить 7 тысяч тонн полезной продукции. В первую очередь она будет поставляться на перерабатывающие предприятия страны. Планируется и экспорт.

Как, когда и где собирать и за что можно получить штраф 

Натуральный напиток. В Брестской области приступили к сбору берёзового сока-4

Качество натурального напитка давно оценили не только в Европе, но на других континентах, например, в Америке. И если за границей стоимость нашего берёзового сока измеряется десятками долларов, то отечественному потребителю его предложат по символической цене.

Натуральный напиток. В Брестской области приступили к сбору берёзового сока-7

В других регионах собирать традиционный весенний напиток начнут, как только позволят погодные условия.

# общество # Еда # Фотофакт

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