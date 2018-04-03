Натуральный напиток. В Брестской области приступили к сбору берёзового сока

Новости Беларуси. В Брестской области приступили к заготовке берёзового сока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время массовой кампании, которая продлится в течение трёх недель, здесь намерены получить 7 тысяч тонн полезной продукции. В первую очередь она будет поставляться на перерабатывающие предприятия страны. Планируется и экспорт. Как, когда и где собирать и за что можно получить штраф

Качество натурального напитка давно оценили не только в Европе, но на других континентах, например, в Америке. И если за границей стоимость нашего берёзового сока измеряется десятками долларов, то отечественному потребителю его предложат по символической цене.