«У меня был кинжал, ну и выцарапал: "Герасимович дошел до Берлина". Вот так!»

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Говорит Москва. От Советского информбюро. Войска 1-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Украинского фронта после упорных уличных боев завершили разгром берлинской группы немецких войск и сегодня, 2 мая, полностью овладели столицей Германии, городом Берлином!»

Петр Герасимович, военный водитель:

Как в Берлин вошли мы, так написано было по-немецки «Берлин будет немецким». Ну, наши как сказали: «Да, Берлин остался немецким. Только не гитлеровским».

Приехали в Берлин – ну как же не проехать Рейхстаг? Приехали в Рейхстаг, глянул – столбы-то стоят! У меня был кинжал такой, ну и выцарапал: «Герасимович дошел до Берлина». Вот так!