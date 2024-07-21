«Они готовятся к нападению». Зачем страны-соседки Беларуси увеличивают военный бюджет?
Беларусь демонстрирует исключительное миролюбие. Мы реагируем на все вызовы и угрозы в рамках своей Конституции. Поправки вносили два года назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И хотя основы остались прежними, все еще идет работа по адаптации законодательных актов. Провести ревизию поручил глава государства. Присоединиться к процессу должны все госорганы, в том числе Конституционный Суд. Эта тема стала одной из основных в ходе недавнего обстоятельного разговора Президента с судьями.
Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Глава государства обратил внимание на необходимость прозрачности, понятности и системности нашего законодательства. И именно в связи с этим была инициирована ревизия нашего законодательства, особенно тех документов, которые носят подзаконный характер на предмет их коллизионности, может быть, в какой-то степени устарелости, чтобы не было дублирующих документов, опять же, чтобы не была реализована такая позиция, которая среди юристов называется «инфляция права», когда право начинает само себя поедать, я бы так сказал. Поэтому это серьезная работа, которую будут осуществлять все государственные органы совместно, и в конечном итоге она должна уменьшить количество нормативных правовых актов, регулирующих нашу жизнь, ну и сделать ее более стройной, понятной и обозримой.
Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси:
Сегодня есть много споров между гражданами государства, и в них применяются определенные нормы. И если лицо, в частности гражданин, не согласно с законом, который применен при рассмотрении его конкретного дела, спора, он может заявить в ходе еще судебного разбирательства суду общей юрисдикции ходатайство о несогласии с той или иной нормой, с тем или иным нормативно-правовым актом и ходатайствовать о передаче на рассмотрение Конституционного Суда такого вопроса о соответствии, о конституционности этого нормативно-правового акта.
О необходимости и возможности договариваться много говорили на прошлой неделе, когда удалось разрядить напряженную ситуацию на южных рубежах, и сделали это военные люди. Чествуя выпускников военных вузов и вручая генеральские погоны, Главнокомандующий напомнил о крайнем шаге, который мы делать очень не хотим.
У этой невзаимности есть определенные материальные причины, о них подробнее рассказал Александр Семченко, доктором политических наук.
Александр Семченко, доктор политических наук, украинский публицист:
Военные расходы той же Эстонии или Латвии – примерно 1,4 миллиарда долларов. Просто для сравнения, военные расходы Беларуси – менее 900 миллионов долларов. Есть еще военные расходы Литвы – 2,3 миллиарда долларов. Есть еще военные расходы Польши – 35 миллиардов долларов. Даже вот такие вот маленькие страны, лилипуты, как Эстония, (хорошо, Эстония не имеет границы с Беларусью) Латвия, Литва накачивают огромными деньгами. То есть бюджет военный Латвии почти в два раза больше, чем военный бюджет Беларуси. Военный бюджет Литвы в три раза больше, чем военный бюджет Беларуси. Для чего? Ну, если мы говорим о мире, мы к войне точно не готовимся. Они точно понимают, что Беларусь и Россия – это неагрессивные государства, и получить по зубам можно от белорусов или от русских, только напав на них. Если на них не нападаешь, тебе нет необходимости вкладываться в собственную оборону. Вот они готовятся к нападению. Если ружье висит на стене, оно точно выстрелит.
Лукашенко о решении конфликта на границе: работали дипломатическим языком – добились успехов.