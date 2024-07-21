«Они готовятся к нападению». Зачем страны-соседки Беларуси увеличивают военный бюджет?

Беларусь демонстрирует исключительное миролюбие. Мы реагируем на все вызовы и угрозы в рамках своей Конституции. Поправки вносили два года назад, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И хотя основы остались прежними, все еще идет работа по адаптации законодательных актов. Провести ревизию поручил глава государства. Присоединиться к процессу должны все госорганы, в том числе Конституционный Суд. Эта тема стала одной из основных в ходе недавнего обстоятельного разговора Президента с судьями.

Вадим Ипатов, заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Глава государства обратил внимание на необходимость прозрачности, понятности и системности нашего законодательства. И именно в связи с этим была инициирована ревизия нашего законодательства, особенно тех документов, которые носят подзаконный характер на предмет их коллизионности, может быть, в какой-то степени устарелости, чтобы не было дублирующих документов, опять же, чтобы не была реализована такая позиция, которая среди юристов называется «инфляция права», когда право начинает само себя поедать, я бы так сказал. Поэтому это серьезная работа, которую будут осуществлять все государственные органы совместно, и в конечном итоге она должна уменьшить количество нормативных правовых актов, регулирующих нашу жизнь, ну и сделать ее более стройной, понятной и обозримой.

Светлана Любецкая, судья Конституционного Суда Беларуси:

Сегодня есть много споров между гражданами государства, и в них применяются определенные нормы. И если лицо, в частности гражданин, не согласно с законом, который применен при рассмотрении его конкретного дела, спора, он может заявить в ходе еще судебного разбирательства суду общей юрисдикции ходатайство о несогласии с той или иной нормой, с тем или иным нормативно-правовым актом и ходатайствовать о передаче на рассмотрение Конституционного Суда такого вопроса о соответствии, о конституционности этого нормативно-правового акта.

О необходимости и возможности договариваться много говорили на прошлой неделе, когда удалось разрядить напряженную ситуацию на южных рубежах, и сделали это военные люди. Чествуя выпускников военных вузов и вручая генеральские погоны, Главнокомандующий напомнил о крайнем шаге, который мы делать очень не хотим. У этой невзаимности есть определенные материальные причины, о них подробнее рассказал Александр Семченко, доктором политических наук.