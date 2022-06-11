Они другие по вкусу, нежнее. Готовим драники по рецепту, признанному достоянием нации

Новости Беларуси. Перенесемся на кухню к хозяйке из Лидского района. Алла Малец является хранительницей уникальной традиции приготовления драников-запарников, которые вошли в список из 235 рецептов, признанных Минкультом достоянием нации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Блюда из тертого картофеля – визитная карточка белорусов, каждый житель страны в душе немножко гордится нашими традиционными драниками. И это, пожалуй, первое блюдо, которое иностранцы хотят попробовать, посещая Беларусь. Галина Буро отправилась за эксклюзивом в агрогородок Белица и предлагает брать ручки и записывать секреты приготовления старинного яства.

Галина Буро, корреспондент:

Мы находимся на кухне у замечательной хозяйки Аллы Малец, которая согласилась показать нам способ приготовления уникальных драников-запарников, которые теперь уже внесены в список нематериального культурного наследия Беларуси. Спасибо вам большое, что согласились поделиться с нами рецептом старобелорусской кухни. Ну что, давайте попробуем! Алла Малец, носитель традиции приготовления драников-запарников:

Давайце распачынаць гатаваць!

Блюдо в четыре руки, а на голове обязательно косынка – дань традиции, да и чтобы волосы не мешали. На столе, по сути, стандартный набор продуктов, необходимых для драников. Картофель и лук трутся только вручную, никаких кухонных комбайнов, иначе вкус будет не тот. И вот дошла очередь до самого важного секретного ингредиента для запарников – горячей сыворотки.

Алла Малец:

Главный секрет в том, что, когда мы зальем, эта масса будет увеличиваться, не нужно столько много картошки будет. Вот, она разбухнет, так как картошка состоит из крахмала. А когда семья большая... Галина Буро:

То это очень удобно, очень практично! Алла Малец:

Очень удобно, очень быстро.

Дальше все по классике: мука, яйца, соль – и на сковороду. Алла Малец: «Мне передала секрет этого рецепта моя мама». Читайте здесь. Так Алла Малец, бухгалтер по образованию, режиссер народных праздников по призванию, стала еще и главным специалистом по драникам-запарникам в агрогородке Белица.

Алла Малец:

Всегда ели с мочанкой, с мяском, с сальцем. Что еще может быть? Со сметанкой, с маслицем. Все самое вкусное, все к нашим вкусным блинчикам.

Когда специалисты отдела культуры в Лидском районе стали разыскивать национальные способы приготовления блюд из тертого картофеля, этот семейный рецепт всем пришелся по вкусу. Кстати, о вкусе.

Галина Буро:

Они другие по вкусу, очень вкусные, они нежнее, чем те драники, которые ела я. И с каким-то таким привкусом интересным. Очень интересный рецепт. Драники-запарники и еще больше 230 блюд из тертого картофеля Минкульт внес в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. От Лидского района пять рецептов из разных деревень.

Ирина Струмскис, методист Лидского районного центра культуры и народного творчества:

Маем такія рэцэпты, як дранікі крухмальныя, тварожныя, разынка з’яўляецца дадаткам у дранікі з тварога, дзяруны вясельныя з аграгарадка Ваверка, дранкі – Мінойты. І мястэчка Крупава – дранікі з перцам. 235 рецептов из тертого картофеля. Вот почему драники получили статус историко-культурной ценности Беларуси. Читайте.