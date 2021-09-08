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«Они должны знать порядок своих действий». Белорусские танкисты научились дышать под водой

08 сентября 2021 07:44
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Новости Беларуси. Белорусские танкисты научились дышать под водой и подготовились к самым сложным ситуациям во время выполнения боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они должны знать порядок своих действий». Белорусские танкисты научились дышать под водой-1

В эти дни в школе по подготовке специалистов танковых подразделений идет активная учеба военнослужащих. Танкистов экипируют в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты, предназначенные для подъема на поверхность воды при эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

«Они должны знать порядок своих действий». Белорусские танкисты научились дышать под водой-4

Иван Брилевский, гвардии старший лейтенант, командир первой учебной танковой роты:
Они должны знать порядок своих действий. Не паниковать. Они уже прошли тренировку на тренажере, должны спокойно покинуть затапливаемую машину.

«Они должны знать порядок своих действий». Белорусские танкисты научились дышать под водой-7

В специализированных классах проходят занятия по легководолазной подготовке, на танкодроме осваивают технику вождения будущие механики-водители, зачеты по стрельбе сдают наводчики и командиры. К слову, 12 сентября танкисты отметят свой профессиональный праздник. Мероприятия пройдут в городе в выходные дни. Организаторы, как всегда, обещают эффектную программу.

Выставка военной техники, спортивные состязания, выступления служебных собак, полевая кухня, интерактивные площадки и много интересного. 11 сентября, парк Победы, День танкиста отмечаем вместе.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Иван Брилевский # Фотофакт

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