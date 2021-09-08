«Они должны знать порядок своих действий». Белорусские танкисты научились дышать под водой

Новости Беларуси. Белорусские танкисты научились дышать под водой и подготовились к самым сложным ситуациям во время выполнения боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусские танкисты научились дышать под водой и подготовились к самым сложным ситуациям во время выполнения боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти дни в школе по подготовке специалистов танковых подразделений идет активная учеба военнослужащих. Танкистов экипируют в индивидуальные аварийно-спасательные средства, изолирующие дыхательные аппараты, предназначенные для подъема на поверхность воды при эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.
Иван Брилевский, гвардии старший лейтенант, командир первой учебной танковой роты:
Они должны знать порядок своих действий. Не паниковать. Они уже прошли тренировку на тренажере, должны спокойно покинуть затапливаемую машину.
В специализированных классах проходят занятия по легководолазной подготовке, на танкодроме осваивают технику вождения будущие механики-водители, зачеты по стрельбе сдают наводчики и командиры. К слову, 12 сентября танкисты отметят свой профессиональный праздник. Мероприятия пройдут в городе в выходные дни. Организаторы, как всегда, обещают эффектную программу.
Выставка военной техники, спортивные состязания, выступления служебных собак, полевая кухня, интерактивные площадки и много интересного. 11 сентября, парк Победы, День танкиста отмечаем вместе.