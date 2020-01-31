31 января и 1 февраля по дорогам Беларуси будет передвигаться военная техника

Новости Беларуси. 31 января и 1 февраля по дорогам сразу четырёх областей Беларуси будут передвигаться колонны военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 31 января и 1 февраля по дорогам сразу четырёх областей Беларуси будут передвигаться колонны военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они направляются к местам выполнения учебно-боевых задач в ходе проверки боевой готовности в Вооруженных Силах. Она объявлена накануне.
Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности.