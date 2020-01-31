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31 января и 1 февраля по дорогам Беларуси будет передвигаться военная техника

31 января 2020 08:20
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Новости Беларуси. 31 января и 1 февраля по дорогам сразу четырёх областей Беларуси будут передвигаться колонны военной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

31 января и 1 февраля по дорогам Беларуси будет передвигаться военная техника-1

Они направляются к местам выполнения учебно-боевых задач в ходе проверки боевой готовности в Вооруженных Силах. Она объявлена накануне.

31 января и 1 февраля по дорогам Беларуси будет передвигаться военная техника-4

Действия войск пройдут на полигонах и отдельных участках местности.

# Дорожное движение # общество # Фотофакт

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