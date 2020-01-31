Облачно, дожди и до +9. Прогноз погоды на первые дни февраля

Новости Беларуси. Всем известно, что следующий зимний месяц по-белорусски называют «люты». Таким он вряд ли будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики сделали прогноз на первые дни февраля. Облачно, дожди и до +9 градусов по западу страны. Дискомфорт может вызвать и порывистый ветер, который ожидается днём 1 и 2 февраля.