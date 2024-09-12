«Сработать на упреждение». Масштабные учения МВД прошли в Столине

Бой в городе, разведка дронами и освобождение заложников. Учения МВД прошли в Столине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бой в городе, разведка дронами и освобождение заложников. Учения МВД прошли в Столине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основной задачей стало пресечение деятельности незаконных вооруженных формирований. Отработана тактика ведения боя в условиях городской застройки. Силы обороны пресекли условную попытку захвата здания местного РОВД. Участники занятий вели разведку с использованием беспилотников под прикрытием снайперов и бронетехники. Поисковые мероприятия завершились обнаружением боевиков и их задержанием с помощью служебных собак.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Самая главная задача – это обеспечить безопасность населения. Элементы, которые мы отрабатывали, и ситуации, которые смоделировали, они самые крайние, которые могут произойти. Мы работали как в городских условиях, так и на водной глади. Проверили работоспособность техники, вооружения наших плавсредств. Естественно, практическая работа, которая сегодня была показана, это открытая часть. Она проводится не только органами внутренних дел, но совместно с сотрудниками всего силового блока.
Правоохранители продемонстрировали высокий уровень профессионализма и умение действовать на упреждение, а местные власти будут укреплять с ними взаимодействие.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
В Гомельской области 8 районов расположены на границе. И сегодняшняя демонстрация учений показывает слаженность исполнительной власти, подразделений МВД. Мы сегодня отработали и теоретическую часть, и практическую для ведения взаимодействия. Начиная от связи, принятия решения и активной фазы, которая сегодня была продемонстрирована.
Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:
Такие тренировки, учения, конечно же, нужно проводить. Прошло все очень масштабно. И были использованы разные способы и методы уничтожения условного противника. И самое важное, наверное, то, что наше Министерство внутренних дел показало очень высокий уровень. Мы хотим сработать на упреждение. Мы хотим, чтобы наше население было готово.
На занятиях показана безукоризненная скоординированность при защите мирных жителей. Попытка диверсантов форсировать водную преграду на катерах также успешно пресечена с использованием ударных дронов и других средств вооружения. Ситуация в приграничье остается полностью под контролем.