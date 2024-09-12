«Сработать на упреждение». Масштабные учения МВД прошли в Столине

Бой в городе, разведка дронами и освобождение заложников. Учения МВД прошли в Столине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основной задачей стало пресечение деятельности незаконных вооруженных формирований. Отработана тактика ведения боя в условиях городской застройки. Силы обороны пресекли условную попытку захвата здания местного РОВД. Участники занятий вели разведку с использованием беспилотников под прикрытием снайперов и бронетехники. Поисковые мероприятия завершились обнаружением боевиков и их задержанием с помощью служебных собак.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Самая главная задача – это обеспечить безопасность населения. Элементы, которые мы отрабатывали, и ситуации, которые смоделировали, они самые крайние, которые могут произойти. Мы работали как в городских условиях, так и на водной глади. Проверили работоспособность техники, вооружения наших плавсредств. Естественно, практическая работа, которая сегодня была показана, это открытая часть. Она проводится не только органами внутренних дел, но совместно с сотрудниками всего силового блока.