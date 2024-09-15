Азарёнок: уничтожить армию – важнейшая задача для всей антигосударственной рухляди

Авторская журналистика на СТВ. Григорий Азаренок и его программа «Слово и дело».

Григорий Азаренок, СТВ:

Давайте о любимом. Об армии, погонах, танках, войне и милитаризме. Любимая же, правда? Есть же тема для разговора. Здравствуйте. В эфире программа «Слово и дело». Меня зовут Григорий Азаренок и я пришел с вами поговорить. Несколько недель назад появилось в сети прекрасное видео. Во время приготовлений к параду на автобусной остановке стоит мальчик в советской пилотке. Он встречает нашу бронетехнику воинским приветствием. Столько умиления было у пользователей, столько комментариев хороших, прямо сердце радуется.

Какой путь прошла наша армия? Это страшный путь. Путь унижения и позора. Путь клеветы и поруганий. Когда великая 40-я армия, в том числе наши витебские десантники, выходили из Афганистана, где они решили все военные задачи, ее встречали не как триумфатора. Не посыпали путь розами, не обнимали на границе женщины. Ее встречали ехидные, кислотные смешки перестроечных телевизионных хохмачей. Ее не встретил лидер страны. Ей бросили в лицо страшные обвинения – оккупанты, преступники, красная сволочь. После такого страна не живет. А теперь страшное видео. Маршал Язов. После путча 1991 года.

Дорогой Михаил Сергеевич, в январе исполняется 50 лет моей беспрерывной службы в вооруженных силах. Я, старый дурак, принял участие в этой авантюре, о чем сожалею и прошу у вас прощения. Я осуждаю эту авантюру и до конца дней своих меня будет жечь позор.

Советский маршал, фронтовик. Побежденный, раздавленный, униженный, что-то невнятное бормочет. Его окружили телекиллеры. Великая советская армия. 10-миллионная армия. Дошла бы она до Ла-Манша со скоростью движения танка. Никто не смог бы ей помешать. Не было той силы, которая могла бы поспорить с советской армией. Даже взглянуть на нее дерзко никто не смел. Но маршала Советского Союза победили не першинги, не винтовка М16 и не томогавки. Его повергла ниц интеллигенция. Писателишки и журналисты. Они ранили, сразили, убили его кинескопами. Они топтали и глумились над ним. Дальше офицеры облачались в форму только на службе. По улице ходить в ней было нельзя. Безумная шпана могла разорвать. Новый герой пришел в мир на экраны. Стал править. Бандит и бизнесмен. Но в Беларуси Александр Лукашенко, он пришел к власти. Офицер советской армии. Мы стали строить новые Вооруженные Силы. Компактные, выученные, мобильные. И сохранили призыв. Вот скажите честно, мужики, ведь часто так случается, что в застолье вы вспоминаете именно годы службы. А никто не задумывался, почему именно так происходит? А потому что именно преодоление себя, когда тебя забирают из привычной среды и ставят в тяжелые условия, и то, как ты с этим справляешься, именно это делает человека человеком.

Именно это оставляет след в душе. Именно это потом становится гордостью, теплой ностальгией, жизненным фундаментом. Но нападки на армию не прекратились. Уничтожить этот институт, институт порядка, дисциплины, воспитания, служения – важнейшая задача для всей антигосударственной рухляди. Помните всех этих эксперток и экспертов, которые донимали нас так называемой «профессиональной армией»? На отмене призыва свои программы строили демонократы всех мастей. А помните чудовищную кампанию, развернувшуюся из-за трагедии в Печах? Офицеров травили, статья за статьей, видео и публикации, толки и суждения. Враг постоянно держал тему в фокусе, пугал инфантильных юношей и их истеричных матерей. Это была целенаправленная кампания. Во все времена мальчики мечтали быть воинами. От Энея, от Илиады, от Цезаря, от царя Леонида, от 300 спартанцев, от Суворова и Кутузова, от воинов гражданской Великой Отечественной. Были сборы недолгие, от Кубани и Волги мы коней собирали в поход. Пушкин рвался на войну, Лермонтов воевал, Гумилев – армейский офицер. Та страна, что могла быть раем, стала логовищем огня. Мы четвертый день наступаем. Мы не ели четыре дня. Мальчику нормально хотеть на войну. Хотеть побеждать. Хотеть преодолевать. Хотеть поднять знамя. Сладко дрожать при слове «победа». Наступать. Наступать. Наступать. А что нам пробовали внушить? Потребление, эгоизм, осознание своей жизни как истину и ценность в последней инстанции. Только эта философия не отвечает на один вопрос. Все равно ведь уйдем. Умрем. Так как лучше, сходив под себя на старческой постели, замучив болезнью своей всех остальных, в душе понимая, что близкие ждут твоего исхода? Есть так много жизней достойных,

но одна лишь достойна смерть.

Лишь под пулями в рвах спокойных

веришь в знамя Господне. Твердь.

А вся наша задача сегодня заключается в том, чтобы быть серьезными, чтобы мальчишки умели драться и учиться, и спать на земле, и с одного куска хлеба быть сытыми. А потом, когда вырос, чтобы тебя привели на полосу препятствия, привели тебя в оружейную комнату, привели туда, привели сюда, чтобы ты разобрался в этом всем как рыба в воде, чтобы плавал между всего этого. Женщина пусть на кухне плавает, между всеми домашними начинаниями, там ее место. Григорий Азаренок:

2020 год сломал все эти глупые либеральные мантры. Они убежали. Вернулись мужчины. Сила. Мускулы. Прямой взгляд. Оружие. О, как я любил чистить АК. Это несравнимое наслаждение. И Родина должна каждый день благодарить их. Все это жаркое лето, пока мы в отпусках нежились, они пахали на границе. По полной боевой, в разгрузках и броне. Чтобы мы нежились и отдыхали. И всегда так. Пацаны за тебя делают всю грязную работу, без перерыва на коньяк, без перерыва на субботу. Вода кипит во флягах, огонь идет из дзотов, а планета на крови стоит, как Питер на болотах. Но наши глянцевые журналы в аэропортах и поездах, кто у них на первой обложке? Чьи фотографии вы видите в ленте инсты своей? О ком шумит реклама? О богатом, чуть не бритом буржуа в дорогом костюме. Нет там пацана из Свислочи в форме красивой. Не о нем у нас тоскуют сейчас девчонки, не о нем у нас гудят отовсюду. А должно быть о нем. Он выше всех. Хотите – обижайтесь, хотите – нет, но воин выше всех. Бизнесменов, айтишников, коучеров и менеджеров, писателей и журналистов. Воин выше всех. Он умирать за нас идет. И что могут взрослые не понимать, понимает подросток. И военные пришли к нему поблагодарить.