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Узник минского гетто: «Главный вопрос был, как затаить дыхание, чтобы немцы подумали, что ты мертвый»

23 октября 2017 12:34
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Новости Беларуси. У мемориального комплекса «Яма» прошел митинг памяти узников Минского гетто. Ежегодно на траурной церемонии вспоминают тех, кто был убит лишь за то, что он еврей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за годы Второй мировой войны холокост унес жизни 6 миллионов человек. На территории Беларуси было создано 300 гетто, где уничтожили более 800 тысяч евреев.

Жизнь и смерть в Минском гетто. Минская трагедия

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Узник минского гетто: «Главный вопрос был, как затаить дыхание, чтобы немцы подумали, что ты мертвый»-1

Владимир Трахтенберг, узник минского гетто:
Когда 3-летний ребенок должен прятаться, находить постоянно место, где ему быть, чтобы его не убили, чтобы его не застрелили. Когда дети собирались, и главный вопрос был – «Как затаить дыхание, чтобы немцы подумали, что ты мертвый?» То, что творилось в гетто, никто никогда не опишет, потому что это невозможно описать.

Узник минского гетто: «Главный вопрос был, как затаить дыхание, чтобы немцы подумали, что ты мертвый»-3

Довид Старобинский, председатель иудейской религиозной общины:
Некруглая дата. Но ежегодно собираются люди, потому что сколько остается узников гетто живых. Поэтому каждый год она является круглой. Это день памяти, который в сердце каждого еврея, каждого белоруса, я думаю, тоже. Потому что невозможно находиться безразличным к тем событиям.

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Комплекс стал символом памяти о 100 тысячах узников, которые были расстреляны в Минском гетто. 70 лет назад на этом месте установили первый обелиск из черного гранита на дне «Ямы». И сегодня живые цветы напоминают о страшных преступлениях фашизма.

# общество # Беларусь помнит # Фотофакт

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