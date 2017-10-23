Узник минского гетто: «Главный вопрос был, как затаить дыхание, чтобы немцы подумали, что ты мертвый»

Новости Беларуси. У мемориального комплекса «Яма» прошел митинг памяти узников Минского гетто. Ежегодно на траурной церемонии вспоминают тех, кто был убит лишь за то, что он еврей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего за годы Второй мировой войны холокост унес жизни 6 миллионов человек. На территории Беларуси было создано 300 гетто, где уничтожили более 800 тысяч евреев.

Жизнь и смерть в Минском гетто. Минская трагедия



«В день выдавали так называемый «сухой поек» - это 150 г хлеба, 30 г крупы и 3 г соли»