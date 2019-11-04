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Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке

04 ноября 2019 13:50
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Новости Беларуси. В Минске открыли новую пожарную аварийно-спасательную часть. Она расположилась в Каменной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке-1

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке-3

Современное двухэтажное здание здесь возвели всего за год. Нести службу в 23-й части будут 50 человек. Штат ещё до конца не укомплектован: пока здесь трудятся 30 сотрудников МЧС. Тем не менее, они уже успели спасти не одну жизнь. 

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке-6

Для спасателей созданы все необходимые условия, в том числе и для отдыха. В здании находится комната для релакса, а также учебная аудитория и тренажёрный зал.

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке-9

На улице расположился спортивный городок с волейбольной площадкой и скалодромом. Пожарная часть укомплектована всем необходимым оборудованием. Есть и уникальная техника.

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке-12

Андрей Зуев, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 23:
У нас здесь представлено новейшее оборудование для тушения пожаров и ликвидации ЧС на объектах метрополитена.

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке-15

У нас есть дыхательные аппараты с запасом воздуха на 4 часа. Применялось оно только на учениях, показало себя с отличной стороны.

Скалодром, комната для релакса: чем ещё оснащена новая пожарная часть в Каменной Горке-18

Всего в столице сейчас – 29 пожарных частей. Скоро красную ленточку на входе в новое подразделение перережут ещё в одной, которая разместится в Лошице.

# МЧС Беларуси # общество # Андрей Зуев # Фотофакт

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