С подробной картой и свободным доступом. Белорусские поисковики планируют создать сайт о погибших фронтовиках

Новости Беларуси. Белорусские поисковики будут продолжать работы по исследованию воинских захоронений. Ведь как известно, война не окончена, пока не найден последний солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подсчёты без вести пропавших ведутся до сих пор, в Беларуси – силами 52-ого поискового батальона. Самые крупные полевые поисковые работы в этом году были проведены на месте захоронения Брестского гетто при строительстве многоэтажки.

Там найдены останки более 1200 узников. Массовые захоронения обнаружены также в Ветковском районе и под Витебском.

Александр Трубеко, командир 52-го поискового батальона Вооружённых Сил Беларуси:

Самым важным для нас является установление имени, поэтому важны предметы, по которым можно идентифицировать личность. То есть какие-то котелки, ложки с надписями, награды, соответственно документы – вот это для нас самое важное.