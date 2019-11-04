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С подробной картой и свободным доступом. Белорусские поисковики планируют создать сайт о погибших фронтовиках

04 ноября 2019 14:16
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Новости Беларуси. Белорусские поисковики будут продолжать работы по исследованию воинских захоронений. Ведь как известно, война не окончена, пока не найден последний солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С подробной картой и свободным доступом. Белорусские поисковики планируют создать сайт о погибших фронтовиках-1

Подсчёты без вести пропавших ведутся до сих пор, в Беларуси – силами 52-ого поискового батальона. Самые крупные полевые поисковые работы в этом году были проведены на месте захоронения Брестского гетто при строительстве многоэтажки.

С подробной картой и свободным доступом. Белорусские поисковики планируют создать сайт о погибших фронтовиках-4

Там найдены останки более 1200 узников. Массовые захоронения обнаружены также в Ветковском районе и под Витебском.

С подробной картой и свободным доступом. Белорусские поисковики планируют создать сайт о погибших фронтовиках-7

Александр Трубеко, командир 52-го поискового батальона Вооружённых Сил Беларуси:
Самым важным для нас является установление имени, поэтому важны предметы, по которым можно идентифицировать личность. То есть какие-то котелки, ложки с надписями, награды, соответственно документы – вот это для нас самое важное.

С подробной картой и свободным доступом. Белорусские поисковики планируют создать сайт о погибших фронтовиках-10

В планах у поисковиков создание сайта о погибших во время Первой и Второй мировых войн. Эта база данных с подробной картой захоронений и свободным доступом пройдёт апробацию уже в начале 2020 года.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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