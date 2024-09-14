Как живёт семья, которая представит Минск на республиканском этапе конкурса «Семья года»?
Столица – крупнейший экономический центр нашей страны. При этом в Минске растет количество многодетных семей. Сейчас их более 17 тысяч.
Когда счастье умножается кратно! Об этом наш материал. Его герои представят Минск на республиканском этапе конкурса «Семья года».
Есть в наше время стереотип, что семейная жизнь и успешная карьера – понятия несовместимые. Особенно в большом городе. Но это точно не о семье Громыко. Вот уже более 15 лет они успешно строят не только педагогическую карьеру, но и семью в Минске. Сергей и Ирина воспитывают троих детей: Элину, Софию и Платона. Мама – учитель иностранного языка, глава семейства – востребованный тренер по дзюдо и учитель физической культуры, так еще и чемпион мира по самбо.
Сергей Громыко, житель Минска:
Даже суббота, воскресенье – мы постоянно вместе. Либо на активном отдыхе. Рыбалка, грибы.
Важное подспорье для жизни в мегаполисе – свои квадратные метры. Ключи от просторной трехкомнатной квартиры многодетные родители получили два года назад.
Сергей Громыко:
У нас третий Платошка появился, буквально недели две прошло – звонок с администрации Фрунзенского района. «Дмитрий Сергеевич, мы вас ждем на распределение квартир». Я говорю: «Нам предлагали однокомнатную, двухкомнатную». – «Нет, мы знаем, трехкомнатная, приезжайте». Субсидию дали.
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