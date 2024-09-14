Прямой эфир

Как живёт семья, которая представит Минск на республиканском этапе конкурса «Семья года»?

14 сентября 2024 16:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Столица – крупнейший экономический центр нашей страны. При этом в Минске растет количество многодетных семей. Сейчас их более 17 тысяч.

Когда счастье умножается кратно! Об этом наш материал. Его герои представят Минск на республиканском этапе конкурса «Семья года».

Как живёт семья, которая представит Минск на республиканском этапе конкурса «Семья года»?-2

Есть в наше время стереотип, что семейная жизнь и успешная карьера – понятия несовместимые. Особенно в большом городе. Но это точно не о семье Громыко. Вот уже более 15 лет они успешно строят не только педагогическую карьеру, но и семью в Минске. Сергей и Ирина воспитывают троих детей: Элину, Софию и Платона. Мама – учитель иностранного языка, глава семейства – востребованный тренер по дзюдо и учитель физической культуры, так еще и чемпион мира по самбо.

Как живёт семья, которая представит Минск на республиканском этапе конкурса «Семья года»?-4

Сергей Громыко, житель Минска:
Даже суббота, воскресенье – мы постоянно вместе. Либо на активном отдыхе. Рыбалка, грибы.

Важное подспорье для жизни в мегаполисе – свои квадратные метры. Ключи от просторной трехкомнатной квартиры многодетные родители получили два года назад.

Как живёт семья, которая представит Минск на республиканском этапе конкурса «Семья года»?-6

Сергей Громыко:
У нас третий Платошка появился, буквально недели две прошло – звонок с администрации Фрунзенского района. «Дмитрий Сергеевич, мы вас ждем на распределение квартир». Я говорю: «Нам предлагали однокомнатную, двухкомнатную». – «Нет, мы знаем, трехкомнатная, приезжайте». Субсидию дали. 

Подробности в видео.

# Семья # Конкурс

Другие новости рубрики

Все новости
Граждане ЕС приехали на день рождения Минска – как безвиз повлиял на количество туристов?
14 сентября 2024 15:20

Граждане ЕС приехали на день рождения Минска – как безвиз повлиял на количество туристов?

В Вене похолодает до +14, теплее всего в Афинах. Прогноз погоды в Европе
14 сентября 2024 15:16

В Вене похолодает до +14, теплее всего в Афинах. Прогноз погоды в Европе

Лазаревич о развитии Минска: мы видим результаты наших трудов и усилий в виде счастливых людей
14 сентября 2024 15:16

Лазаревич о развитии Минска: мы видим результаты наших трудов и усилий в виде счастливых людей