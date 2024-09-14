Как живёт семья, которая представит Минск на республиканском этапе конкурса «Семья года»?

Есть в наше время стереотип, что семейная жизнь и успешная карьера – понятия несовместимые. Особенно в большом городе. Но это точно не о семье Громыко. Вот уже более 15 лет они успешно строят не только педагогическую карьеру, но и семью в Минске. Сергей и Ирина воспитывают троих детей: Элину, Софию и Платона. Мама – учитель иностранного языка, глава семейства – востребованный тренер по дзюдо и учитель физической культуры, так еще и чемпион мира по самбо.