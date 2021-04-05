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Идёт подготовка к лету. Что сейчас происходит в оздоровительных лагерях Минской области?

05 апреля 2021 20:43
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Новости Беларуси. Подготовка к летнему сезону началась в оздоровительных лагерях Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их будет 650, из них более 300 с круглосуточным пребыванием.

Идёт подготовка к лету. Что сейчас происходит в оздоровительных лагерях Минской области?-1

Также школьников примут 25 стационарных учреждений (в том числе спортивные, лингвистические, а также палаточные). Всего будет три смены.

Растет популярность и профильных баз отдыха. Здесь дети могут не только оздоровиться, но и приобрести первые трудовые навыки. Сейчас в лагерях идет подготовка к сезону – учреждения посещает комиссия, которая определяет объем ремонтных работ. Все объекты сдадут до конца мая.

Идёт подготовка к лету. Что сейчас происходит в оздоровительных лагерях Минской области?-4

Светлана Коляго, заместитель начальника Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
В этом году у нас планируется открытие 650 лагерей (из них 310 – это лагеря с круглыми сутками), в том числе лагерей, в которых срок пребывания не менее 9 дней – это около 290. 465 лагерей у нас с дневным пребыванием. В них оздоровится более 61 тысячи детей. На эти цели государством выделено 7,7 миллиона белорусских рублей.

Идёт подготовка к лету. Что сейчас происходит в оздоровительных лагерях Минской области?-7

Школьников учреждения примут уже 1 июня. В каждом лагере предусмотрены все условия отдыха с учетом профилактики распространения COVID-19. Размер дотации в оздоровительный лагерь на 18 дней составит 215 рублей.

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Светлана Коляго # Фотофакт

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