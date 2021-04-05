Идёт подготовка к лету. Что сейчас происходит в оздоровительных лагерях Минской области?

Новости Беларуси. Подготовка к летнему сезону началась в оздоровительных лагерях Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего их будет 650, из них более 300 с круглосуточным пребыванием.

Также школьников примут 25 стационарных учреждений (в том числе спортивные, лингвистические, а также палаточные). Всего будет три смены.

Растет популярность и профильных баз отдыха. Здесь дети могут не только оздоровиться, но и приобрести первые трудовые навыки. Сейчас в лагерях идет подготовка к сезону – учреждения посещает комиссия, которая определяет объем ремонтных работ. Все объекты сдадут до конца мая.