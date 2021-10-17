Она служила в спецназе, представляла Беларусь на «Миссис Вселенная», а ещё ждёт 5-го ребёнка. Узнали, как живёт эта женщина

Новости Беларуси. Один из любимых, добрых и трогательных праздников – День матери. Уже четверть века в октябре мы чествуем всех женщин, которые подарили миру новую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мама – это самая ответственная профессия, где нет отпуска и выходных. Кристина Сущеня съездила в гости к многодетным мамам.

Моя мама – это самый близкий и родной человек. Мама меня всегда поддерживает, помогает. Я очень люблю свою маму.

Для меня мама – это самый лучший человек на свете. И самый добрый.

Без мамы человек не может. Я не представляю, чтобы я через недельку или две не обнялся со своей любимой мамой. Многодетная мама: «Подходят, обнимают, и это так приятно, так заряжает энергией» – подробности здесь.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Устами детей глаголет истина. Хотя в этом вопросе, спроси человека любого возраста, ответ будет один. Мама – это самый родной и близкий человек, ведь она подарила нам жизнь. Кстати, по статистике, в Беларуси каждый день рождается порядка 300 малышей. А сегодня мы приехали в семью, где почти пятеро детей. Как это? Узнаем.

Для Александры этот День матери практически пятикратный. Она мама дочки, трех сыновей, и в скором времени семья ждет пополнения. В жизни этой эффектной девушки была и учеба в Военной академии, и служба в спецназе, но… Кристина Сущеня:

Правду говорят, что самая ответственная работа – это мама?

Александра Никифорова, многодетная мама:

Конечно. Ответственность вообще ложится на всех людей, которые имеют возможность прикоснуться к ребенку в любом положении: мама, не мама. Особенно, когда мама, потому что мы даем пример и мы в ответе за того, кого воспитываем – наше будущее поколение.

Режим успеть все 24/7, и здесь не бывает отпуска или выходных – такие они, мамы. И, кстати, не забыть и о себе, своих увлечениях. Александра – что ни на есть пример. Девушка – обладательница титулов «Миссис Минск – 2019», «Миссис Вселенная Беларусь – 2019», успешная модель, бакалавр психологии. А совсем недавно стала инициатором конкурса красоты среди многодетных женщин.

Александра Никифорова:

Бич сегодняшнего материнства, к сожалению, в том, что большинство женщин перекладывают ответственность на других – бабушек. Почему она мне не помогает, моя мама или кто-то еще? Вот, у меня же столько детей. Это не как радость, а как бремя, обуза. Когда в сознании женщины будет немножко другое восприятие детей, то, поверьте, даже пятый ребенок не будет проблемой. Дети чувствуют гармоничную маму, и они очень чувствуют, когда они ее любят и она их любит. Конечно. Дети любят всех мам, но уважать, что самое для меня важное и главное – дети должны уважать маму.