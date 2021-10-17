Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих

Новости Беларуси. Один из любимых, добрых и трогательных праздников – День матери. Уже четверть века в октябре мы чествуем всех женщин, которые подарили миру новую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мама – это самая ответственная профессия, где нет отпуска и выходных. Кристина Сущеня съездила в гости к многодетным мамам.

Это наша Авигея 14-я. 14-й ребенок нашей большой семьи. Каждая мама в глазах своих детей – настоящий герой, которому под силу если не все, то очень многое. А как себя чувствует та женщина, чья жизнь под прицелом 14 пар любящих глаз? Анна впервые услышала слово «мама» в 18 лет. Сейчас ей за 30, и у нее шесть сыновей и восемь дочек.

Анна Холодович, многодетная мама:

Когда дети собираются, смотришь на их развлечения, когда семья в сборе. Когда врознь, этого не замечаешь, а когда рядышком, если видишь какие-то подвиги, твое сердце такой радостью, благодарностью наполняется. Ты ощущаешь, что оно есть, наяву. Ты не то что наблюдаешь, ты переживаешь это реально в своем сердце, ощущаешь, что это не чье-то, а твое – такой большой труд.

Свой орден Матери Анна получила еще в 2013 году, тогда в семье подрастали девять детей. Это казалось если не абсолютной победой, то большим достижением. Но сегодня, когда вокруг 14 родных детей и старшему еще нет 18, впору учредить еще одну награду. Одних отправить в детсад, других – в школу, с самым маленьким – дома. Подъем в семье в 7:30 утра – завтрак, обед, ужин – и так до самого вечера, пока все домочадцы не уснут.

Анна Холодович:

Первого блюда у нас обычно пять литров – это на всю семью хватает. На второе немножко меньше. Пачка риса, килограмм гречки достаточно, чтобы приготовить кашу или супа молочного. Нам всем хватает. От гарнира никто не откажется. Молока – стабильно – трехлитровая банка. В семье самой Анны было 10 детей. Лайфхак семейного счастья она усвоила еще с детства. Как в «мушкетерах» – один за всех и все за одного. Собственные воспоминания помогают быть лучшей версией родителей для уже своих детей. Самым важным Анна считает привить в семье любовь, а для родителей – суметь уделить внимание каждому.

Я поздравляю всех мам страны с этим международным красивым Днем матери. Я желаю, чтобы они каждый день вставали с улыбкой. Она служила в спецназе, представляла Беларусь на «Миссис Вселенная», а еще ждет 5-го ребенка. Узнали, как живет эта женщина – подробности здесь.

Я бы хотела поздравить всех мам с этим праздником, сказать спасибо за их терпение. Спасибо за вашу любовь и ласку.

Я желаю, чтобы у всех мам были самые послушные дети.

Желаю счастья, чтобы у вас было больше детей, чтобы вы их очень сильно любили и они вас любили.