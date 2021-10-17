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Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих

17 октября 2021 18:26
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Новости Беларуси. Один из любимых, добрых и трогательных праздников – День матери. Уже четверть века в октябре мы чествуем всех женщин, которые подарили миру новую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мама – это самая ответственная профессия, где нет отпуска и выходных.

Кристина Сущеня съездила в гости к многодетным мамам.

Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих-1

Это наша Авигея 14-я. 14-й ребенок нашей большой семьи.

Каждая мама в глазах своих детей – настоящий герой, которому под силу если не все, то очень многое. А как себя чувствует та женщина, чья жизнь под прицелом 14 пар любящих глаз? Анна впервые услышала слово «мама» в 18 лет. Сейчас ей за 30, и у нее шесть сыновей и восемь дочек.

Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих-4

Анна Холодович, многодетная мама:
Когда дети собираются, смотришь на их развлечения, когда семья в сборе. Когда врознь, этого не замечаешь, а когда рядышком, если видишь какие-то подвиги, твое сердце такой радостью, благодарностью наполняется. Ты ощущаешь, что оно есть, наяву. Ты не то что наблюдаешь, ты переживаешь это реально в своем сердце, ощущаешь, что это не чье-то, а твое – такой большой труд.

Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих-7

Свой орден Матери Анна получила еще в 2013 году, тогда в семье подрастали девять детей. Это казалось если не абсолютной победой, то большим достижением. Но сегодня, когда вокруг 14 родных детей и старшему еще нет 18, впору учредить еще одну награду.

Одних отправить в детсад, других – в школу, с самым маленьким – дома. Подъем в семье в 7:30 утра – завтрак, обед, ужин – и так до самого вечера, пока все домочадцы не уснут.

Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих-10

Анна Холодович:
Первого блюда у нас обычно пять литров это на всю семью хватает. На второе немножко меньше. Пачка риса, килограмм гречки достаточно, чтобы приготовить кашу или супа молочного. Нам всем хватает. От гарнира никто не откажется. Молока стабильно – трехлитровая банка.

В семье самой Анны было 10 детей. Лайфхак семейного счастья она усвоила еще с детства. Как в «мушкетерах» – один за всех и все за одного. Собственные воспоминания помогают быть лучшей версией родителей для уже своих детей. Самым важным Анна считает привить в семье любовь, а для родителей – суметь уделить внимание каждому.

Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих-13

Я поздравляю всех мам страны с этим международным красивым Днем матери. Я желаю, чтобы они каждый день вставали с улыбкой.

Она служила в спецназе, представляла Беларусь на «Миссис Вселенная», а еще ждет 5-го ребенка. Узнали, как живет эта женщина – подробности здесь.

Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих-16

Я бы хотела поздравить всех мам с этим праздником, сказать спасибо за их терпение. Спасибо за вашу любовь и ласку.

Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих-19

Я желаю, чтобы у всех мам были самые послушные дети.

Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих-22

Желаю счастья, чтобы у вас было больше детей, чтобы вы их очень сильно любили и они вас любили.

Эта женщина росла в семье с 10 детьми. Белоруска пошла дальше и родила 14 своих-25

Кристина Сущеня, корреспондент:
День матери – это повод сказать самому дорогому и близкому человеку слова благодарности, что я прямо сейчас и собираюсь сделать. Но важно помнить, что искренне «я люблю тебя, мама» можно говорить просто так каждый день.

Многодетная мама: «Подходят, обнимают, и это так приятно, так заряжает энергией» – подробности здесь.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Анна Холодович # Кристина Сущеня # Кристина Протосовицкая # Виктор Пралич # Фотофакт

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