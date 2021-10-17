Многодетная мама: «Подходят, обнимают, и это так приятно, так заряжает энергией»

Новости Беларуси. Один из любимых, добрых и трогательных праздников – День матери. Уже четверть века в октябре мы чествуем всех женщин, которые подарили миру новую жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мама – это самая ответственная профессия, где нет отпуска и выходных. Кристина Сущеня съездила в гости к многодетным мамам.

Для Натальи этот День матери пятикратный. Семья большая – четыре красавицы-дочки и сын. В их доме царит любовь, которая передается и сквозь призму музыки. Матвей играет на гитаре, поет в хоре, София занимается вокалом, а Лиза играет на скрипке. Прививать детям любовь к прекрасному – так было и в семьях родителей – оба из многодетных семей.

Матвей Буторович:

Мне понравилась с детства гитара, я уже играю на ней пять лет. Звучание очень красивое на ней.

Конечно, главная награда в жизни каждой матери – это дети, но получить еще одну награду – орден Матери – в такой праздник вдвойне приятно. Это похвала за внимание, заботу и бессонные ночи. Наталья признается, что это заслуга каждого члена семьи, ведь на то она и есть семья, чтобы поддерживать друг дружку.