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Она принимает посетителей уже четвёртый десяток лет. Какую поликлинику назвали лучшей в Минске?

25 марта 2021 13:53
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Новости Беларуси. Лучшая по качеству обслуживания. 1-я клиническая поликлиника Центрального района победила по результатам национального смотра-конкурса, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Учреждение здравоохранения принимает посетителей уже 40-й год. Специалисты обслуживают около 40 тысяч человек. За смену – более 700 жителей района. В учреждении работает около 20 отделений и кабинетов амбулаторного приема.

Она принимает посетителей уже четвёртый десяток лет. Какую поликлинику назвали лучшей в Минске?-1

Елена Иванова, главный врач 1-й центральной районной клинической поликлиники:
На базе поликлиники размещена кафедра поликлинической терапии Белорусского государственного медицинского университета. Мы имеем возможность для наших пациентов организовывать консилиумы с участием профессорско-преподавательского состава. В этом году в условиях сложной эпидемической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, нам удалось так организовать нашу работу, чтобы эффективно и качественно оказывать медицинскую помощь всем пациентам с инфекцией COVID и контактным лицам, но при этом не оставить без внимания пациентов с хроническими заболеваниями.

Она принимает посетителей уже четвёртый десяток лет. Какую поликлинику назвали лучшей в Минске?-4

Александр Лиля, заведующий эндоскопическим центром 1-й центральной районной клинической поликлиники:
На базе 1-й центральной поликлиники существует Районный эндоскопический центр. Проводится два рутинных исследования это колоноскопия и гастроскопия. При необходимости берется материал на биопсию, чтобы установить форму гастрита и наличие хеликобактерной инфекции и для определения доброкачественных и злокачественных новообразований.

Она принимает посетителей уже четвёртый десяток лет. Какую поликлинику назвали лучшей в Минске?-7

Большое внимание уделяют переоснащению. Только в 2020 году купили новый ультразвуковой аппарат, провели ремонт рентгеновского кабинета и заменили аппаратуру на более современную, цифровую, обновили оборудование в лаборатории – для точности диагностики.

# Медицина # общество # Елена Иванова # Фотофакт

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