«Она очень поможет людям, которые в ней нуждаются»: белорусская гуманитарная помощь прибыла в Украину

Новости Беларуси. Автомобильная колонна МЧС Беларуси с гуманитарной помощью Украине пересекла государственную границу в международном пункте пропуска «Новая Гута», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общая стоимость груза – около 117 тысяч рублей. Это консервы, крупы, макаронные изделия, моющие и гигиенические средства. Гуманитарная помощь будет доставлена в Киевский район, где ее передадут украинской миссии Красного Креста, которая и займется распределением помощи среди пострадавшего от военного конфликта населения Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине:

Это инициатива Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко – поставить гуманитарную помощь в Украину в зону конфликта. И принципиальное решение, чтобы эта гуманитарная помощь попала по обе стороны конфликта. Там люди ежеминутно, ежечасно страдают. И страдают, как право, во время конфликта самые незащищенные слои населения.