«Она клювом бьёт мне прямо в затылок». Жители Гродно жалуются на агрессивное поведение ворон

Новости Беларуси. Жители Гродно бьют тревогу – вороны атакуют горожан и домашних питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оставляют на теле синяки, а то и кровавые раны. Местные жители обеспокоены не на шутку, особенно переживают за своих детей, ведь когти и клювы у этих птиц довольно массивные. Счет пострадавших уже пошел на десятки. В чем причина такого угрожающего поведения ворон в теплый период года, как бороться за город, который, в первую очередь, для людей – собственное расследование провела Галина Буро.

Надежда Цупик, жительница Гродно:

Шла я по своему привычному маршруту по улице Горького, проходила под деревом, на котором истошно каркала ворона, не успела опомниться, как ее когти оказались у меня в волосах, очки слетели на пол. Естественно, я безумно испугалась.

И это уже не единичный случай. Все чаще агрессивные птицы стали нападать на горожан. Атакуют по одиночке со спины, когтями цепляются за голову, норовят клюнуть.

Галина Буро, корреспондент:

Жители этого двора по второму переулку Дзержинского уже не раз обращались в различные службы, ведь нападения ворон здесь стали слишком частыми. Люди предполагают, что дело в соседстве со старым кладбищем, где птицы облюбовали деревья. У Анны Викуловой в этом дворе от ворон пострадали уже и дети, и знакомые. Да и сама на личном примере испытала враждебность птиц.

Анна Викулова, жительница Гродно:

Она клювом бьет мне прямо в затылок. Я капюшон надела, уже опять идти – она третий раз нападает. Постоянно все случаи нападения – оно идет сзади, то есть не успеешь ты руками отмахнуться. Если в нашем дворе вот несколько нападений, может быть, это одна какая-то есть ворона, которая агрессивная, чтобы не было потом хуже случаев.

Все жители утверждают: ворон никак не провоцировали, просто проходили мимо. Почему птица проявила агрессию, знают ученые – это материнский инстинкт. Ежегодно начиная с конца февраля у пернатых период гнездования, ближе к июню воронята становятся на крыло.