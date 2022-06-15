«Она клювом бьёт мне прямо в затылок». Жители Гродно жалуются на агрессивное поведение ворон
Новости Беларуси. Жители Гродно бьют тревогу – вороны атакуют горожан и домашних питомцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оставляют на теле синяки, а то и кровавые раны. Местные жители обеспокоены не на шутку, особенно переживают за своих детей, ведь когти и клювы у этих птиц довольно массивные. Счет пострадавших уже пошел на десятки.
В чем причина такого угрожающего поведения ворон в теплый период года, как бороться за город, который, в первую очередь, для людей – собственное расследование провела Галина Буро.
Надежда Цупик, жительница Гродно:
Шла я по своему привычному маршруту по улице Горького, проходила под деревом, на котором истошно каркала ворона, не успела опомниться, как ее когти оказались у меня в волосах, очки слетели на пол. Естественно, я безумно испугалась.
И это уже не единичный случай. Все чаще агрессивные птицы стали нападать на горожан. Атакуют по одиночке со спины, когтями цепляются за голову, норовят клюнуть.
Галина Буро, корреспондент:
Жители этого двора по второму переулку Дзержинского уже не раз обращались в различные службы, ведь нападения ворон здесь стали слишком частыми. Люди предполагают, что дело в соседстве со старым кладбищем, где птицы облюбовали деревья.
У Анны Викуловой в этом дворе от ворон пострадали уже и дети, и знакомые. Да и сама на личном примере испытала враждебность птиц.
Анна Викулова, жительница Гродно:
Она клювом бьет мне прямо в затылок. Я капюшон надела, уже опять идти – она третий раз нападает. Постоянно все случаи нападения – оно идет сзади, то есть не успеешь ты руками отмахнуться. Если в нашем дворе вот несколько нападений, может быть, это одна какая-то есть ворона, которая агрессивная, чтобы не было потом хуже случаев.
Все жители утверждают: ворон никак не провоцировали, просто проходили мимо. Почему птица проявила агрессию, знают ученые – это материнский инстинкт. Ежегодно начиная с конца февраля у пернатых период гнездования, ближе к июню воронята становятся на крыло.
Ольга Янчуревич, заведующая кафедрой зоологии и физиологии человека и животных Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:
Ворона в данном случае проявляет себя лишь как заботливый такой родитель, и проявляет заботу о своих птенцах. Если над вами кружит ворона, громко каркает, угрожает, соответственно, рядом где-то находится гнездо, просто-напросто она защищает своих птенцов. Что в данной ситуации нужно сделать – наверное, если вы знаете, что такой участок в июне есть, где вороны проявляют такую активность, стараться максимально его обходить.
Пока только мониторинг мест, но с 15 сентября будут срезать гнезда. Как справляются с нападениями ворон? Читать здесь.