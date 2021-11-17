«Она должна быть в свободном доступе». В Беларуси хотят выпустить книгу о беженцах. Зачем она нужна?

Новости Беларуси. Общественное расследование преступлений против беженцев на польской границе начато в Беларуси. Результаты работы лягут в основу книги, которая выйдет в свет в издательстве «Беларусь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формат книги, несмотря на то что он уступает в скорости подачи информации, имеет несколько преимуществ: возможность шире раскрыть происходящее, а также надолго сохранить свидетельские показания. Отдельную главу посвятят консолидации белорусского общества.

Сергей Пешин, директор издательства «Беларусь»:

Бумага так и осталась, несмотря на все новые технологии, самым надежным источником сохранности информации. Вот эта информация должна быть сохранена, систематизирована. И она должна быть в свободном доступе для любого желающего ознакомиться, понять, что происходит, понять, в каком мире мы живем сегодня.