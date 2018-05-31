«Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовёт». Помолиться Святому Иоанну Кормянскому едут паломники со всей Беларуси

Новости Беларуси. Торжества по случаю 20-летия со дня канонизации святого праведного Иоанна Кормянского прошли в Добрушском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При жизни он служил настоятелем прихода в деревне Огородня. Представитель известного рода священников Иоанн Гошкевич был причислен к лику местночтимых святых в 1998, а год назад было принято решение о его общецерковном прославлении.

Александр Добриян, СТВ:

Вот уже 20 лет здесь, на восточной границе Беларуси, сходятся пути православных паломников. Чтобы помолиться Святому Иоанну Кормянскому, пройти вот этой дорогой к поклонному кресту в небольшой деревне Огородня, сюда приезжают тысячи людей из разных уголков Беларуси. В Огородне батюшка служил 36 лет. Здесь же, рядом с храмом, был и погребен осенью 1917 года. Сегодня на месте сожженной в середине ХХ века церкви – поклонный крест.

Почти 40 лет кряду прямо над могилой Святого была танцплощадка. Отец Иоанн так предсказывал эти события: «Будут прыгать на мне, да гроб крепкий будет». Так и вышло. Могилу Святого случайно нашли, очищая в 1991 году фундамент старой церкви.

Ирина Редько, паломник:

Мы шли крестным ходом от монастыря Иоанна Кормянского сюда. Я почувствовала такую благодать, такой запах, как от Гроба Господня (я там была и знаю, с чем это можно сравнить). Меня будто Иоанн Кормянский пронес – на одном дыхании прошла этот путь.

Ростислав Ильин, паломник:

Он всегда в моем сердце. Всегда помогает мне и моим близким, родным, тем, с кем я работаю. Он всегда приходит на помощь тем, кто его зовет.

Нетленные мощи Святого упокоили в Свято-Покровской церкви в деревне Корма. В 1998 году праведный Иоанн Кормянский был причислен к лику местночтимых святых, то есть почитаемых православными Беларуси. А ровно год назад в ходе Архиерейского Собора было принято решение о его общецерковном прославлении.

Павел, митрополит Минский и Заславский:

Простой священник в какой-то глухой деревне служит Богу, служит людям, общается с людьми. И вдруг происходит такое всеобщее почитание. С чем это связано? Почему его почитают? Потому что он здесь, на земле, уже стяжал Благодать Духа Святого. И заметьте, все обращаются к нему в молитвах. Что самое важное, никто не уезжает отсюда неутешенным.