«Неприхотливая культура, в удобрении не нуждается». Как правильно сажать бобы

Бобы – уникальный продукт, богатый полезными веществами. Он в почёте у вегетарианцев из-за большого содержания белка. Количество протеинов в продукте может доходить до 40%, рассказали в программе «Плюс-минус» . Да и в выращивании эта культура неприхотлива.

Кстати, по лунному календарю, с 24 по 27 мая – лучшее время для посадки бобов.

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»: Как правильно высеять бобы. В первую очередь нужно знать, что бобы нужно сеять на глубину не менее 10 сантиметров. Поэтому необходимо сделать лунку и положить туда семечко.

Высевать бобы нужно на расстоянии 10-15 сантиметров между растениями и между рядами – 15-20 сантиметров, чтобы каждому растению хватало площади питания. Многие садоводы и огородники перед тем, как приступить к высеву семян, предварительно их замачивают. Это можно делать, можно и не делать. Бобы – неприхотливая культура.