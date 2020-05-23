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«Неприхотливая культура, в удобрении не нуждается». Как правильно сажать бобы

23 мая 2020 16:57
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Бобы – уникальный продукт, богатый полезными веществами. Он в почёте у вегетарианцев из-за большого содержания белка. Количество протеинов в продукте может доходить до 40%, рассказали в программе «Плюс-минус». Да и в выращивании эта культура неприхотлива.

«Неприхотливая культура, в удобрении не нуждается». Как правильно сажать бобы-1

Кстати, по лунному календарю, с 24 по 27 мая – лучшее время для посадки бобов.

Как правильно это сделать? Советы эксперта.

«Неприхотливая культура, в удобрении не нуждается». Как правильно сажать бобы-4

Анна Пашкевич, заведующая сектором бобовых овощных культур РУП «Институт овощеводства»:
Как правильно высеять бобы. В первую очередь нужно знать, что бобы нужно сеять на глубину не менее 10 сантиметров. Поэтому необходимо сделать лунку и положить туда семечко.

«Неприхотливая культура, в удобрении не нуждается». Как правильно сажать бобы-7

Высевать бобы нужно на расстоянии 10-15 сантиметров между растениями и между рядами – 15-20 сантиметров, чтобы каждому растению хватало площади питания. Многие садоводы и огородники перед тем, как приступить к высеву семян, предварительно их замачивают. Это можно делать, можно и не делать. Бобы – неприхотливая культура.

В каком-то удобрении не нуждается, поскольку на корнях живут бактерии, которые фиксируют азот из воздуха. Таким образом, вы получаете не только хороший урожай, но и оставляете азот в почве.

# Растения и цветы # общество # Анна Пашкевич

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