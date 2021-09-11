Начал в маленьком подразделении с лейтенанта. Сотрудник МЧС получил специальное звание, и вот что он рассказывает о своей работе

Новости Беларуси. Первокурсники Университета гражданской защиты МЧС Беларуси принесли присягу на верность Родине и белорусскому народу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Я считаю, что это гордо». В Университете гражданской защиты МЧС курсанты приняли присягу. Подробности читайте здесь.

Всего 166 будущих спасателей, в том числе 15 девушек. Торжественная церемония прошла на площади Государственного флага. Знаковое событие пришли разделить с новобранцами родные и близкие. Первокурсники уже прошли непростой этап: успешно сдали вступительные экзамены и выдержали курс молодого бойца. Впереди их ждет четыре года серьезной теоретической и практической подготовки. После чего каждый будет нести службу в подразделениях МЧС по всей стране.

Арина Кучинская, курсантка Университета гражданской защиты МЧС:

Я пошла в Университет гражданской защиты, потому что я училась семь лет в кадетском училище с пятого класса. Для меня это важное событие в жизни, потому что я вступаю, считай, во взрослую жизнь, у меня новый город, новые люди. Но я надеюсь, что мы со всем справимся, потому что у нас очень хороший коллектив.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Служба в подразделении МЧС начинается с того момента, когда молодой человек принимает присягу на верность своему Отечеству, своей стране Республике Беларусь и белорусскому народу. Что может быть важнее, честнее выполнения такого служебного долга. Я убежден, что молодые ребята, принеся сегодня присягу, переполнены чувством ответственности. Для них сегодня самая главная и важная задача – это четыре года напряженной учебы, физической подготовки. Потому что белорусскому спасателю как никогда нужны силы при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Кроме того, в ходе церемонии четыре работника Министерства по чрезвычайным ситуациям получили специальное звание старшего начальствующего состава – полковник внутренней службы.

Андрей Гавриленко, первый заместитель начальника Витебского областного управления МЧС:

Служба в МЧС – это моя жизнь. Закончив школу, я ушел, четыре года прожил в казарме в институте. Пришел в подразделение, начал в маленьком подразделении в Гомельской области с лейтенанта, инспектора, старшего инспектора. И поменял 3-4 региона в своей жизни. Для меня это жизнь.