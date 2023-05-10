«Он сказал, что поможет сохранить мир». Девушка поверила другу из Украины, втянула мать – результат

Электроплиты перед тем, как прибыть в Минск, проделывают извилистый маршрут. Из Украины их отправят в Италию, там трекинг еще больше запутают. Оттуда на территорию ЕАЭС, в который входит и Беларусь. Такая сложная логистика, чтобы запутать следы, а еще чтобы не было прямого контакта передач между отправителем и получателем. Подробности расследования КГБ в фильме «Убойная посылка» на телеканале ОНТ. Как сообщается на сайте ОНТ, Водин просил Викторию Волчек не только забрать посылки. Ему нужно, чтобы их припрятали, схоронили. До поры до времени. Просьбу закопать плитки Волчек выполнить не сможет. Тогда Водин найдет других помощников.

Анна Савочкина, подозреваемая в измене государству и подготовке к совершению акта терроризма:

Со мной связался Валерий, попросил какую-то посылку забрать и спрятать. Мой молодой человек отнесся к этому негативно, отрицательно. Он посчитал, что это неадекватная просьба, сказал заблокировать его, не соглашаться, не общаться.

Евгений Богданенко, друг Анны Савочкиной:

Аня говорит, что ей нужно съездить к какому-то человеку, взять… Опять же не знаю, пакет это или коробка. И куда-то отвезти. Но, опять же, не помню: там либо закопать ее надо было, либо передать третьему человеку. Понял, что подстава. И говорю, что теперь тем более, тебе в это лезть нельзя. Но Савочкина откликается на просьбу Водина, она проукраинских позиций, да и Водин как никак друг. Теракт хотят осуществить в День Победы, 9 мая. Поэтому военная разведка Украины торопит Водина, представителя БЧБ-сообщества, а тот в Беларуси настойчиво ищет своих людей. И находит Савочкину. Волчек отдает плитку Савочкиной 26 марта. Чтобы ее забрать, та просит помочь свою мать.