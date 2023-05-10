Одной «электроплиты» хватило бы на подрыв нескольких поездов. Как в Беларусь попала взрывчатка?

Электроплиты перед тем, как прибыть в Минск, проделывают извилистый маршрут. Из Украины их отправят в Италию, там трекинг еще больше запутают. Оттуда на территорию ЕАЭС, который входит и Беларусь. Такая сложная логистика, чтобы запутать следы, а еще чтобы не было прямого контакта передач между отправителем и получателем. Подробности расследования КГБ в фильме « Убойная посылка » на телеканале ОНТ.

Владимир Атрашков, начальник главного управления специальных экспертиз Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси: Из Комитета госбезопасности к нам для исследования поступили объекты, спрятанные в электроплитках. Наши специалисты установили, что внутри находились пластичные взрывчатые вещества и электродетонаторы, которых достаточно, чтобы собрать несколько взрывных устройств. Экспертиза показала, что взрывчатка относится к пластичным взрывчатым веществам американского производства – С4. Эту взрывчатку зачастую используют для террористических актов. Общая масса взрывчатых веществ – около двух килограммов. Этого достаточно, чтобы пустить под откос сразу несколько поездов.

Прятать взрывчатку и оружие, маскировать ее под другие объекты – дела, увы, привычные в последние годы. Так ликвидировали Владлена Татарского. И таким же способом взрывали Крымский мост.

Взрывное устройство закамуфлировали под рулоны строительной полиэтиленовой пленки. А везли его хитрым маршрутом. Из Украины – в Болгарию, потом в Грузию, Армению и Россию. Электроплитки, следовавшие в Беларусь, сменили тоже не одну страну. Тот же прием, тот же узнаваемый почерк – и везде есть украинский след.

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